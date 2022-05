Anticipazioni Beautiful, spoiler manda su di giri i telespettatori: colpo di scena a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful svelano un grande spoiler inaspettato, ma che qualcuno aveva già pensato potesse accadere

A Los Angeles sta accadendo qualcosa di mai visto prima che gli autori hanno pensato appositamente per sorprende i telespettatori della longeva ed amatissima soap opera. Lo spoiler ha dell’incredibile.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sheila Carter è stata finalmente messa in prigione per aver ucciso Finn ed aver mandato in coma Steffy. Dopo un piano architettato dalla Forrester con l’aiuto di altri personaggi della soap opera statunitense, le forze dell’ordine hanno assistito alla confessione della Carter e l’hanno messa in manette.

Tuttavia, Sheila ha promesso non solo che sarebbe tornata, ma che l’avrebbe fatto prepotentemente e portando a termine il suo obiettivo: uccidere Steffy. Nel frattempo, però, la Carter non si è resa conto fino in fondo che ha ucciso suo figlio biologico Finn.

Anticipazioni Beautiful, super spoiler: Finn è ancora vivo

Ciò che in molti credevano è diventato realtà: Finn è ancora vivo. C’erano vari indizi sul fatto che la morte del dottore fosse soltanto una messa in scena, tra questi c’è la scena in cui la madre adottiva Li Finnegan si reca in ospedale con fare tranquillo, non da donna che ha perso il proprio figlio. Se è vero che il temperamento della madre di Finn rendesse possibile la sua reazione, è pur vero che da mamma non c’è razionalità di fronte la notizia della morte del figlio. Inoltre, altri indizi sono quelli di non aver mai mostrato il corpo di Finn, né aver celebrato un funerale. Per finire, tra Li Finnegan e l’agente Bradley Baker è possibile notare un cenno di intesa.

Nelle prossime puntate americane, i telespettatori vedranno Li parlare con Finn e pregare di svegliarsi: è lei che conserva il corpo, a questo punto ancora vivo, di suo figlio. Tuttavia, la signora Finnegan decide di tenere ancora per sé il segreto e non rivelare nulla a Steffy, nonostante quest’ultima col tempo nutrirà dei sospetti per lo strano atteggiamento di Li. Alla fine il dolce medico riuscirà a svegliarsi?