LDA vuota il sacco: il rapporto col padre Gigi D’Alessio dopo Amici

Da quando è stato eliminato da Amici 21, LDA ha parlato volentieri di suo padre e del rapporto che ha con lui. Ecco le recenti dichiarazioni e l’invito clamoroso che l’ex alunno della scuola di Maria De Filippi ha fatto al padre.

LDA non è riuscito ad arrivare alla finale di Amici 21, ma sicuramente è uno dei cantanti più amati di questa edizione del talent-show. A confermarlo ci sono i numeri delle performance dei suoi brani musicali. Luca D’Alessio è l’unico cantante ad aver vinto almeno un disco di platino grazie ai brani lanciati nel corso della trasmissione.

LDA ha spiegato di vivere bene il rapporto con suo padre. È convinto che ormai il pubblico non associ più il suo nome a quello del padre. Se infatti quando era entrato ad Amici anche sui social si presentava solo come LDA, ora ha aggiunto anche il suo nome. Il cantante ha spiegato che, in effetti, ci sono sia vantaggi che svantaggi ad avere un cognome popolare.

Amici 21, LDA sul cognome: “La gente non lo ricorda più”

LDA ha parlato al quotidiano La Nazione anche del suo genere musicale. Ha spiegato che, nonostante alcuni suoi brani possano avere alcune influenze che potrebbero far pensare che lui appartenga al mondo hip-hip, in realtà non si sente un rapper. Gli piace infatti pensare che la sua musica subisca diverse influenze.

LDA ha poi condiviso una sua speranza riguardo il prossimo concerto musicale che vedrà il padre esibirsi a Napoli il prossimo 17 e 18 giugno. Il giovane cantante avrebbe il sogno di potersi esibire in Piazza del Plebiscito insieme al padre. Ha fatto capire di aspettare l’invito, Gigi D’Alessio coglierà al volo questa opportunità?