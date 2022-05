Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, come si conclude la miniserie? Anticipazioni bomba

Si conclude questa sera la mini serie ‘Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà nella puntata di stasera.

Questa sera andrà in onda in prima serata l’ultima puntata della mini-serie ‘Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa’. In rete sono spuntate le prime anticipazioni: scopriamo quindi cosa succederà nell’appuntamento di stasera.

In questi giorni è andata in onda la mini-serie di Rai 1 ‘Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa‘ che racconta proprio la la vita di una donna simbolo della Sicilia e dell’Italia in tutto il mondo. La seconda ed ultima puntata della mini-serie andrà in onda proprio stasera, lunedì 23 maggio, e non è un caso. Infatti oggi cade la ricorrenza dei trent’anni dalla ‘Strage di Capaci‘.

Nell’attentato architettato dalla Mafia persero la vita Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Proprio stasera quindi si racconterà la parte più professionale di Letizia, dopo le vicende private e familiari della prima parte, che l’ha vista schierata in prima fila contro la mafia. La seconda puntata quindi riprenderà il racconto proprio da dove era stato lasciato nell’appuntamento di domenica sera. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni e come si concluderà la serie.

Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, stasera l’ultima puntata: cosa accadrà

La seconda parte della miniserie riprenderà a dove si interrompe stasera. Quindi l’appuntamento di stasera cercherà di ripercorrere quella che è stata la vita vera della fotografa a partire dal suo rientro a Palermo. Lei e Santi torneranno da Milano per dirigere il servizio fotografico del giornale di Palermo L’Ora diretto da Vittorio Nisticò. Questo primo periodo per lei non sarà facile.

Infatti Letizia dovrà fare i conti innanzitutto con la cronaca nera di una Palermo molto violenta. Successivamente la fotografa si dovrà scontrare con il maschilismo feroce e, infine, con la sua vita privata che non smetterà di darle il tormento. Nonostante questo la protagonista riuscirà a mostrare il suo talento per la fotografia. Quindi Letizia documenterà i delitti più feroci grazie alle sue fotografie che arrivano come un pugno allo stomaco. Inoltre nonostante le numerose minacce Letizia non si fermerà. Appuntamento quindi a stasera con l’ultima puntata della mini-serie che andrà in onda su Rai Uno.