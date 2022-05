Simona Ventura, è la terza volta che capita: “Un mese in ospedale” – VIDEO

Simona Ventura ha fatto un racconto molto delicato ai suoi ammiratori, spiegando di essere stata molto spesso in ospedale nell’ultimo mese e mezzo. Ecco cosa è successo a SuperSimo ed il tenero video che ha condiviso sui social.

Ospite nella trasmissione Storie Italiane, Giovanni Terzi ha rivelato recentemente di essere affetto da una malattia rara. Ha spiegato che dopo numerose analisi ha scoperto di avere una malattia genetica che ha ereditato dalla madre. Ha sempre vissuto senza avere nessun sintomo, ma all’improvviso pare che questa malattia sia diventata molto aggressiva.

Giovanni Terzi ha spiegato di aver iniziato a stare male. La malattia degenerativa da cui è affetto ha iniziato a compromettere le sue capacità respiratorie, oltre alla funzionalità di un polmone. Per cercare di contenere questo male dovrà prendere per sempre delle medicine. Inoltre, come effetto secondario gli è anche venuto il diabete.

Simona Ventura non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la malattia del compagno. Ha anche condiviso alcuni messaggi molto toccanti sui social: la presentatrice ha fatto capire di aver avuto paura di perdere il compagno. Non è questo l’unico problema che si è trovata ad affrontare la conduttrice in questi ultimi mesi.

La presentatrice si è mostrata su Instagram in una foto sorridente insieme alla madre. Non si tratta però della solita foto rilassata che si fa in vacanza o al mare: Simona Ventura, infatti, era in ospedale. Ha dunque rivelato che sua madre è stata dimessa dopo ben un mese e mezzo dal suo ricovero al Rizzoli di Bologna.

Simona Ventura ha spiegato di essere stata in ospedale per le dimissioni di sua madre, che è tornata finalmente a camminare. La donna, infatti, è caduta e si è rotto il femore: è addirittura la terza volta che le succede. La conduttrice ha colto questa occasione per dare un messaggio molto importante ai suoi ammiratori.

Queste le parole di SuperSimo: “Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento, ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa. Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori“.

