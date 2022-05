Saluta definitivamente L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi: altro clamoroso addio!

Stasera andrà in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi e non mancheranno in colpi di scena. Scopriamo chi dirà addio al reality show.

Il Lunedì di Canale 5 prevede in palinsesto una nuova diretta dell’Isola dei Famosi. Anche stasera Ilary Blasi è pronta a comunicare l’eliminazione di un nuovo concorrente: andiamo quindi a vedere chi abbandonerà il programma.

I colpi di scena non finiscono mai all’Isola dei Famosi. Infatti il reality show questa sera tornerà con il suo primo appuntamento settimanale durante la prima serata di questo lunedì 23 maggio. Proprio nella puntata di stasera avremo il nome del nuovo eliminato o meglio, il meno votato dal pubblico da casa. Al momento a rischio troviamo quattro concorrenti: Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè o Roger Balduino.

Come ogni settimana online sono spuntatati i sondaggi per capire meglio chi potrebbe abbandonare la trasmissione. Così il pubblico a casa ha potuto fare una prova di voto con i risultati che sono stati chiarissimi. Infatti al momento non sembrano esserci dubbio sul favorito a rimanere in trasmissione, che dovrebbe essere quasi certamente Luca Daffrè tra i quattro concorrenti in nomination. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso della puntata di stasera su Canale 5.

Isola dei Famosi, quattro concorrenti in nomination: chi abbandonerà l’Isola di Palapa

Quindi nel corso della puntata di stasera, lunedì 23 maggio, sapremo chi sarà eliminato tra Estefania Bernal, Gennaro Auletto, Luca Daffrè o Roger Balduino. L’eliminato troverà sull’altra spiaggia Licia Nunez, Fabrizia Santarelli, Blind e Mercedesz Henger. Come ricorda sempre Ilary Blasi, la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. Nel corso dei sondaggi di questi giorni il favorito a rimanere in trasmissione sembrerebbe essere proprio Luca Daffrè.

Il secondo posto nei sondaggi vede ampiamente salvo Roger Balduino, il modello brasiliano che ha fatto discutere per il suo rapporto con Estefania Bernal. A lottare per non finire a Play Sgamada invece troviamo proprio la Bernal che nei sondaggi è la favorita ad uscire insieme a Gennaro Auletto. Al momento il favorito ad abbandonare la trasmissione sembrerebbe essere proprio quest ultimo. Appuntamento quindi a stasera su Canale 5, dove vedremo una nuova puntata del reality in prima serata.