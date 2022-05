Paolo Bonolis ne incassa un’altra: questa proprio non ci voleva!

Un colpo basso per Paolo Bonolis che deve incassare l’ennesima mazzata della stagione: ancora uno scivolone per il conduttore

Una giornata da dimenticare per il tifoso nerazzurro che, oltre lo scudetto al Milan, deve far fronte anche alla propria carriera da conduttore: una mazzata inaspettata con una doppia sconfitta che brucia non poco.

Mediaset ha fatto una scelta ben precisa con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, proporre il loro quiz show anche di domenica sera. Per riempire il palinsesto, infatti, i vertici della rete del Biscione, hanno scelto di trasmettere Avanti un Altro! Pure di Sera che ieri ha raccolto soltanto 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. Un colpo basso per il conduttore tifoso dell’Inter che ha dovuto ingoiare un boccone alquanto amaro visto e considerato che Milano si è tinta di rossonero per la vittoria dello scudetto.

Paolo Bonolis, infatti, è un tifoso sfegatato, spesso presente in tribuna e sempre a supporto della società della sua squadra del cuore che, per quest’anno, non è riuscita a concedersi il bis, nonostante gli ottimi presupposti. Questa mattina, poi, il conduttore si è svegliato con un doppio boccone amaro per aver perso la gara d’ascolti contro ben due programmi Rai.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 22 maggio

La storia di una delle fotografe più grandi del mondo.

“Solo per passione. #LetiziaBattaglia fotografa” INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/3lIuRYRV3h#22maggio #giornatadellalegalità pic.twitter.com/Msvzcu0o0i — Rai1 (@RaiUno) May 22, 2022

La gara d’ascolti della serata di domenica 22 maggio è stata vinta ancora una volta dalla Rai che, però, ha bissato con un gran successo. Su Rai Uno, la storia della fotografa Letizia Battaglia, Solo per passione ha raccolto ben 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Allo stesso modo, anche Rai Tre ha avuto un gran successo con Che Tempo che Fa con una sorprendente intervista a Richard Gere, in onda dalle 20.49 alle 22.21, che ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.24 alle 23.50 che interessa a 1.233.000 spettatori con l’8.5% di share. Per finire, su Rai 2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di 608.000 spettatori con il 3.4% di share.

Per finire con le reti Mediaset, su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 524.000 spettatori con il 3.9% di share, mentre Batman Begins su Italia 1 ha raccolto 980.000 spettatori con il 6.2% di share..