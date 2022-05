“Una malattia cronica e dolorosa ha rovinato la mia vita”: confessione choc di un’ex protagonista di Amici. I fan sono rimasti sconvolti

Rossella Brescia ha dovuto lasciare le luci dei riflettori per prendersi cura di se stessa. L’ex ballerina, protagonista anche a Colorado ha avuto gravi problemi di salute negli ultimi anni.

Dopo tanto tempo è tornata ad essere protagonista. Al fianco di Raoul Bova, nella nuova fiction di Canale 5, Giustizia per tutti, c’è anche Rossella Brescia. La nota ballerina e conduttrice, passata per programmi di assoluto successo come Amici di Maria De Filippi e Colorado, è pronta a rimettersi in gioco, anche come attrice. Dopo aver mantenuto per molto tempo il silenzio sulla sua condizione personale, ora è tornata a parlare, chiarendo la situazione. In una lunga intervista al portale TvMia, la Brescia è entrata nel dettaglio della sua prolungata assenza dalle scene tv.

“Sono stata colpita da una malattia cronica e dolorosa che ha rovinato per anni la mia vita. Si tratta dell’endometriosi, un male al femminile di cui ora si parla molto ma che era poco conosciuta quando ho iniziato a soffrirne“. Il nome della malattia, come specificato dalla diretta interessata, è dovuto all’endometrio, mucosa che di solito riveste l’interno dell’utero ma che può essere presente anche all’esterno ed in questo caso causa dolori molto acuti e altre patologie.

Rossella Brescia e la sua malattia: “Mi ha rovinato la vita!”

La presentatrice non ha potuto negare come la sua carriera sia stata gravemente compromessa da tutto questo e soprattutto dal fatto che in un primo momento non si riusciva a capire cosa avesse davvero.

“All’inizio i medici non avevano capito il mio malessere. Ho dovuto aspettare qualche anno per avere una prima diagnosi corretta. Sono stata operata due volte, nel giro di sette anni. Ho vissuto giorni difficili ed anche il lavoro ne ha risentito“.

Fortunatamente, però, come ricordato da Rossella nell’intervista, questa storia ha avuto un liete fine e finalmente adesso le cose vanno bene. La vedremo nei panni di Gabriella in Giustizia per tutti e di questo si è detta davvero entusiasta. Sarà solo un primo passo verso il ritorno alla normalità, anche lavorativa. Lo sperano tutti.