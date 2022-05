L’Isola dei Famosi 2022, scatta l’allarme Covid: salta tutto?

Secondo un’indiscrezione clamorosa ci sarebbe un focolaio di Covid a L’Isola dei Famosi. Come può essere successo e quali saranno le conseguenze sul programma? Ecco tutte le indiscrezioni.

Poco prima dell’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 si era parlato di un rischio di posticipo delle dirette. Secondo le indiscrezioni riportate da Tv Blog, sia Alvin che Cicciolina avrebbero avuto il Covid. Inspiegabilmente, però, entrambi hanno potuto iniziare senza ritardi il loro percorso nel reality show.

A poche settimane di distanza, la presenza del Covid torna a farsi sentire fra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. A lanciare l’allarme questa volta è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha lanciato una bomba: “Sembrerebbe che ci sia qualche positivo al Covid in Honduras!“. Al momento, però, i nomi delle persone infette non sarebbero noti.

L’Isola dei Famosi 2022, come è arrivato il Covid?

Risulta molto strano venire a sapere che il Covid abbia raggiunto anche i naufraghi, che vivono di fatto isolati. Come è stato possibile? Sono davvero poche persone che avrebbero potuto diffondere il contagio. L’inviato Alvin ed il cast, ad esempio, si spostano in aereo fra più isole, ed è qui che avrebbero potuto prendere la malattia.

Non bisogna neanche dimenticare la permanenza in infermeria di alcuni naufraghi. Blind è rimasto alcuni giorni per curare un’infezione cutanea, saltando anche una diretta. Roger si è infortunato alla caviglia dopo una prova di forza. Guendalina sarebbe sparita all’improvviso per degli accertamenti medici.

Nella puntata del 23 maggio saltano i confronti a causa del Covid?

Proprio l’assenza di Guendalina Tavassi aveva fatto discutere. Al suo ritorno, in molti avevano notato che fosse al corrente del gossip riguardante il fidanzato di Mercedesz: come era possibile? Si trattava di avvenimenti posteriori alla sua partenza in Honduras. Qualcuno ha anche insinuato che abbia trovato anche il tempo per le iniezioni di botulino.

Se le infezioni da Covid fossero confermate, di sicuro i confronti di persona saranno rimandati almeno a venerdì 27 maggio. Per la serata del 23 maggio, infatti, le indiscrezioni riportavano dell’arrivo a L’Isola dei Famosi dell’amico di Alessandro Iannoni. Rimane il mistero intorno al probabile ingresso di Vera Gemma.

