Fedez torna a parlare dell’operazione: tutti con il fiato sospeso. Nuovo progetto in vista, arrivano anche le ultime notizie dall’ospedale

L’annuncio della malattia, un’operazione delicata e la degenza. Da tempo Fedez è tornato a condurre una vita normale, prossimamente lo ritroveremo di nuovo come giudice a x Factor, ma quella parentesi non è chiusa.

Ne ha parlato direttamente lui oggi, presentando il nuovo progetto messo in piedi con J-Ax, ritrovato dopo quattro anni di lontananza reciproca. Un’occasione anche per parlare delle sue condizioni di salute, perché c’è una novità importante. Sino arrivati da poco i risultati dell’ultimo esame istologico, fondamentale per capire l’evoluzione della malattia e i prossimi passi.

Le notizie sono finalmente buone: “Penso di essere fortunato, perché è arrivato l’esame istologico e non ha preso i linfonodi“. Fedez ha spiegato che nell’operazione gli sono stati rimossi un tratto dell’intestino oltre a duodeno, cistifellea e pancreas e un pezzo di intestino, ma il decorso è positivo: “Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare. Questo è un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È quello di Steve Jobs, per intenderci”.

Fedez torna a parlare dell’operazione: nasce il suo nuovo progetto con J-Ax

Ecco perché adesso può dedicarsi ad altri progetti, compresa l’iniziativa che ha ideato insieme a j-Ax. Si chiama ‘LoveMi’, un concerto benefico in piazza del Duomo a Milano il 28 giugno destinato a raccogliere fondi necessari per realizzare un centro di riabilitazione destinato ai bambini.

“Voglio regalare alla mia città un concerto gratuito. Per le mie condizioni di salute non potrei fare un tour ed è già tanto se posso affrontare questa data. Sto lavorando anche per prepararmi a questo concerto, saranno presenti anche i miei chirurgi. Ma questa volta solo per ascoltare”.

Sul palco, insieme a J-Ax e Fedez, altri artisti come Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Tananai, Rhove, Paky, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei. E poi Rose Villain, Rosa Chemical, Miles, Tedua, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e alcuni special guest. Dal 5 giugno sarà anche attivo un numero verde solidale per donare 2 euro.