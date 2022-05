“Un aperitivo o una cena”, proposta indecente a Tina Cipollari: il mittente è proprio lui

Proposta indecente a Tina Cipollari, la bionda opinionista di Uomini e Donne è stata raggiunta da un volto del dating show

Al dating show di Maria De Filippi tutto è concesso ed i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Adesso è una proposta indecente ad aver sconvolto gli equilibri del parterre ed aver stupito l’opinionista.

Da non molto tempo al dating show è arrivato il cavaliere Fabio Nova noto per essere fotografo dei VIP. Non appena ha messo piede ad Uomini e Donne sono cominciate le scintille con Tina Cipollari, come sempre viperina, che da un lato hanno scatenato l’ilarità sul web e dall’altro ha scatenato la bufera perché non sempre sono piaciute le discussioni. Ad ogni modo, c’è anche chi sul web ha ironizzato rispetto ad un amore litigarello tra i due.

Inutile nascondere che la bionda opinionista ha sempre avuto un bel caratterino particolare e non sarà Fabio l’ultimo a subirne le battutine, ma proprio nel cavaliere ha trovato qualcuno che le tiene testa a tal punto da portare un bel fuoco al centro dello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Fabio avanza la proposta: come reagirà Tina Cipollari?

Al Magazine di Uomini e Donne, Fabio Nova è stato punzecchiato sul suo rapporto con Tina Cipollari: “Sicuramente un incontro privato, potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese. Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”. Il fotografo dei VIP non si nasconde dietro ad un dito e vorrebbe poter ricominciare con l’opinionista che, però, chissà se accetterebbe mai di uscire con il cavaliere del dating show.

Se Fabio Nova potesse essere in grado di mettere una pietra su tutto quanto accaduto all’interno del programma, Tina Cipollari non è molto familiare col deporre l’ascia da guerra e la reazione da aspettarsi è indubbiamente di chi prenderà le sue parole con maggior goliardia.