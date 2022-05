Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo sotto scacco: Ida Platano è furiosa

Un inizio di settimana scoppiettante per Uomini e Donne con Riccardo Guarnieri subito sotto ai riflettori: tutte le anticipazioni

Il dating show è ad una svolta cruciale visto e considerato che poche puntate separano dalla fine di quest’edizione. Il Trono Over troverà una sua particolare dimensione nella trasmissione di oggi dove gli animi saranno molto accesi.

Ida Platano, di punto in bianco, si è trovata il suo ex storico al dating show e questo ha portato non poche fratture in studio. Inevitabilmente Tina Cipollari ci ha messo la sua impronta stuzzicando quasi quotidianamente l’ex coppia ed in particolare la dama che sembrerebbe essere ancora sotto un treno per il cavaliere. Per rimuovere ogni dubbio, la stessa ha chiesto di non avere più a che fare con il Guarnieri, in nessuna occasione.

Riccardo si è un po’ risentito della cosa ed ha deciso di adottare un atteggiamento molto freddo nei confronti di Ida che ha riscosso non poche polemiche che sentiremo tutte oggi su Canale 5 a partire dalle 14:45 in cui i due ex storici saranno protagonisti della querelle, con Tina Cipollari sempre pronta a metterci il suo zampino.

Anticipazioni Uomini e Donne, giornata nera per Riccardo: scontro anche con Gloria

Nella sua nuova esperienza al dating show, Riccardo Guarnieri ha deciso di approfondire la conoscenza di Gloria. Tuttavia, nelle scorse puntate il cavaliere ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con la dama perché privo di “trasporto mentale”, oggi, invece, si rimangerà quanto detto e tornerà sui suoi passi chiedendo alla dama una seconda possibilità per loro. Gloria sarà ferma nella sua decisione di voler proseguire la sua conoscenza soltanto con Fabio e non darà alcuna chance al Guarnieri che è rimasto a mani vuote.

Nel frattempo, sia Luca Salatino che Veronica hanno già fatto la loro scelta. Molto presto, infatti, al Trono Classico ci sarà la chiusura dell’edizione con la scelta di Luca che sarà Soraia e la scelta di Veronica che ricadrà su Matteo, ma ci sarà ancora da attendere perché al momento la tronista è focalizzata su Andrea.