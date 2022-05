Anticipazioni Beautiful, patto segreto tra Ridge e Taylor: la verità viene a galla

Ridge e Taylor protagonisti delle ultime vicende stringeranno un patto segreto tra di loro: tutte le anticipazioni di Beautiful

Al centro della trama delle prossime puntate della soap opera statunitense ci sarà la coppia -che come sappiamo presto non sarà più tale- del momento che stringe un patto segreto per salvaguardare un altro personaggio.

A questo punto della trama di Beautiful, Sheila è stata arrestata con la promessa di tornare e rendere la vita impossibile a chi l’ha incastrata, tra cui Taylor e Ridge. I due si riuniscono per stringere un patto segreto: salvaguardare Thomas da una scelta che ha preso che farà infuriare Brooke e non solo. Nel frattempo, da quando la Carter è in manette il quadro si fa sempre più chiaro ed emergono nuove verità su quanto accaduto dal ritorno di Sheila a Los Angeles.

Dopo aver partecipato all’arresto di Sheila, Steffy comincia a ricomporre i pezzi del puzzle e riesce a ricordare un nuovo dettaglio: lei si trovata lì per affrontare la Carter dopo aver scoperto, a causa degli atteggiamenti strani di suo fratello, il piano diabolico attuato contro Brooke. Qualcuno ricorderà perfettamente che Thomas è stato il primo a scoprire dello scambio di etichette sugli alcolici bevuti dalla Logan che le sono costati il matrimonio con il Forrester.

Anticipazioni Beautiful, Thomas confessa la verità: tutti contro di lui

Thomas finisce nell’occhio del ciclone quando confessa a Ridge di aver tenuto nascosto il segreto per un bel po’. Il Forrester lo comprende, il suo desiderio era quello di tenerlo unito a Taylor, ma se Brooke dovesse scoprirlo per lui sarebbero guai amari. Una volta liberatosi del suo pesante segreto, Thomas si sente più tranquillo anche con sé stesso, ma i suoi genitori faranno di tutto per tutelarlo.

Cos’avrebbe comportato sapere il piano di Sheila? Che Steffy avrebbe evitato il coma e che Finn sarebbe ancora vivo. Proprio su quest’ultimo, però, voci di corridoio si fanno sempre più insistenti sulla possibile finzione della morte del dottore che potrebbe essere soltanto momentaneamente nascosto. Qual è la verità dietro il dottor Finn?