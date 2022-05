Alessia Marcuzzi torna in tv: sarà la protagonista di un attesissimo programma Rai

Tutto pronto per il grande ritorno di Alessia Marcuzzi in televisione. Infatti la presentatrice sarà in un atteso programma Rai: i dettagli.

Alessia Marcuzzi è stata la grande assente dei palinsesti televisivi di questa stagione. Adesso però la bionda conduttrice è pronta a tornare sul piccolo schermo e sarà in una trasmissione Rai: tutti i dettagli sul suo ritorno.

Alessia Marcuzzi finalmente è pronta a tornare in uno studio televisivo. Infatti la conduttrice, dopo quasi un anno di assenza dai teleschermi è pronta a ritornare e ad annunciarlo ci ha pensato Mara Venier, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa in prima serata su Rai 3 il 22 maggio 2022. Andiamo quindi a vedere quando la bionda presentatrice tornerà in scena e perché a dare l’annuncio ci ha pensato proprio Zio Mara.

La storica conduttrice de Le Iene non è destinata a prendere le redini di uno show, ma sarà semplicemente una delle ospiti di Domenica In Show, la puntata speciale del talk show Rai che andrà esclusivamente in onda per una prima serata. Il programma, condotto dalla Venier, sarà una sorta di celebrazione degli ottimi ascolti fatti registrare durante l’ultima stagione invernale. Questo appuntamento speciale andrà in onda venerdì 27 maggio 2022, in prima serata su Rai1. Scopriamo quindi tutti i dettagli dell’appuntamento.

Alessia Maruzzi ospite a Domenica In Show: il ritorno della conduttrice

Quindi Alessia Marcuzzi, come annunciato da Mara Venier durante la sua ospitata nel salotto di Che Tempo Che Fa, sarà una delle grandi ospiti di Domenica In Show. Alcuni dei fan della conduttrice 49enne magari resteranno delusi i da quella che sarà una semplice apparizione televisiva. Nonostante ciò per la Marcuzzi questo è un grande passo, visto che da quasi un anno è letteralmente sparita dal piccolo schermo. Ma anche questo ritorno da ospite non è di certo da sottovalutare.

Infatti la 49enne dopo l’addio a Mediaset ed a ‘Le Iene Show‘ non è mai apparsa nei salotti televisivi. Magari nel corso di questa ospitata, la Marcuzzi avrà modo di svelare anche i suoi piani per il futuro. l nome della conduttrice romana è stato tirato in ballo numerose volte in questi mesi. Alcuni rumors l’hanno voluta al timone de Le Iene per un ritorno in grande stile. Altri invece l’hanno vista come possibile co-host del prossimo Sanremo al fianco di Amadeus. Quindi c’è grande attesa per la sua ospitata a Domenica In Show, dove Alessia potrà rivelare i suoi piani per il futuro.