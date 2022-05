Uomini e Donne, l’ex tronista diventa milionario: l’incredibile favola

L’ex protagonista di Uomini e Donne, che aveva diviso il pubblico come tronista, oggi è diventato milionario. Ecco l’incredibile favola che lo ha visto prima laurearsi in economia e poi diventare imprenditore.

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, durata ben due anni, aveva guadagnato una certa popolarità. Era anche stato ospite al Maurizio Costanzo Show, dove aveva insistito per separare nettamente la sua immagine da quella del “tronista ignorante e tamarro“. Aveva sottolineato che gli mancavano pochi esami per laurearsi in economia alla Bocconi.

Giuseppe Lago era arrivato a Uomini e Donne quando Costantino Vitagliano, dopo un anno come corteggiatore, era diventato tronista. Lui seguì apparentemente lo stesso percorso, e si guadagnò la disapprovazione di una fetta di pubblico che lo considerava solo alla ricerca della popolarità televisiva e di ospitate che gli portassero guadagni facili.

Le relazioni instabili e le presenze nei reality show

Giuseppe Lago, quando era corteggiatore, fu la scelta di Veronica Ranieri. Lui era arrivato in trasmissione proprio per corteggiarla, ma quando fu scelto si rifiutò di lasciare gli studi Mediaset insieme a lei ed iniziare una relazione. L’anno successivo, quando divenne tronista, scelse Francesca Morana. La loro relazione, però si interruppe molto presto.

Francesca Morana e Giuseppe Lago decisero di partecipare insieme a Vero Amore, il programma precursore di Temptation Island che si occupava di verificare la fedeltà delle coppie. Lui cedette molto presto alla corte della tentatrice Ermina Castriota, con cui spiegò di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Il percorso dell’ex tronista di Uomini e Donne, diventato milionario

Anche la relazione dell’ex tronista di Uomini e Donne con la tentatrice di Vero Amore si interruppe molto presto. Giuseppe approdò dunque a L’Isola dei Famosi nel 2008, quando l’edizione fu vinta da Vladimir Luxuria, l’opinionista dell’edizione 2022. Da allora, c’è stata una svolta nella vita di Lago, che si è innamorato ed è diventato imprenditore.

L’ex protagonista di Uomini e Donne è oggi milionario e lavora nel mondo della finanza. Si è sposato con Elisabetta, che fa parte di una delle famiglie più in vista d’Italia, i Caltagirone. La coppia ha anche avuto un figlio, e lui oggi mostra sui social network le sue nuove passioni: i cavalli, gli orologi di lusso, il buon vino ed i sigari.

Ecco una foto che ritrae Giuseppe Lago insieme alla moglie Elisabetta Caltagirone:

Ecco una foto che mostra Giuseppe Lago al lavoro: