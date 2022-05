Uomini e Donne, la corteggiatrice è incinta? L’indizio rivela tutto

Sembra stia per arrivare una lietissima notizia per una delle ex partecipanti a Uomini e Donne nella categoria del trono classico

Uomini e Donne è programma televisivo che quotidianamente fa parlare di sé. Ovviamente per le trame e gli intrecci sentimentali che si creano ogni giorno all’interno del salotto di Maria De Filippi. Ma non soltanto.

Certe storie d’amore continuano a far discutere e chiacchierare anche lontano dalle telecamere di Mediaset. Per esempio tra due personaggi che assieme hanno deciso di vivere la storia d’amore e dunque di lasciare Uomini e Donne alle proprie spalle.

Nelle ultime ore a far parlare di sé è stata una splendida coppia formatasi all’interno del programma TV e che tutt’ora resiste consolidata dall’amore. Ovvero quella composta da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi.

Claudia è incinta: i rumors nascono dal post su Instagram

Claudia e Lorenzo si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne qualche tempo fa. La donna si era presentata come corteggiatrice proprio del suo attuale compagno, il quale scelse di partecipare come tronista proprio per trovare l’anima gemella.

L’amore è sbocciato tra i due prima all’interno di Uomini e Donne, poi anche all’esterno. Dopo la scelta finale di Lorenzo, la coppia ha deciso immediatamente di andare a convivere, coronando così il sogno d’amore che li aveva legati fin dai primi sguardi.

Oggi però potrebbe esserci una novità in più per i due innamorati. Alcuni rumors parlano di una possibile gravidanza per la bella Claudia Dionigi. Una notizia non confermata e né smentita, che però potrebbe aver avuto un indizio social decisamente rilevante.

Uno scatto postato su Instagram ritrae la coppia assieme, ma con un particolare che è balzato subito agli occhi dei più curiosi. Claudia si accarezza la pancia dolcemente, nascondendo probabilmente qualche forma insolita.

La ragazza è dunque incinta? Come detto non c’è nulla di sicuro né di confermato tra i due ex partecipanti a Uomini e Donne. Di certo, vista la loro vita molto ‘social’ e una sfera privata non così assidua, è probabile che un annuncio del genere verrà fatto in grande stile. I follower di Claudia e Lorenzo devono soltanto pazientare per la verità.