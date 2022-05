Una vita, in arrivo le maxi-puntate: come fare a vederle

Una delle soap opere più amate dagli italiani, Una vita, avrà una nuova programmazione: arriveranno infatti le maxi-puntate. Ecco come seguire i nuovi episodi, dove verrà tramato un omicidio per incolpare una persona scomoda.

Gli ascolti della soap opera Una vita sono sempre stati molto positivi: lo share è non è mai sceso sotto il 13%, e nelle ultime settimane si è avvicinato sempre di più al 20%. C’è infatti una media di due milioni di italiani molto affezionati al programma che seguono con attenzione lo sviluppo degli eventi ad Acacias.

A partire dal 22 maggio, Mediaset ha deciso di fare un importante cambio nella programmazione di Una vita, introducendo le maxi-puntate. Nella giornata di domenica, infatti, la soap opera verrà trasmessa su Canale 5 dalle ore 14:20 alle ore 16:30. Di fatto, prenderà il posto di Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo.

Una vita, non solo maxi-puntate: la programmazione

Oltre alle maxi-puntate domenicali, Una vita continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, sempre a partire dalle ore 14:10. Nei prossimi giorni si vedranno degli incredibili sviluppi che riguardano da vicino Aurelio. L’uomo ha dato ospitalità a Soledad, che le ha chiesto esplicitamente di commettere un omicidio.

La sorella Natalia si scaglierà contro Aurelio, che considera responsabile dell’uccisione del diplomatico Caron de Soledad. Inizialmente lui negherà tutto, ma poi confesserà a Genoveva di averlo fatto uccidere. Nel frattempo, i due elaboreranno insieme un diabolico piano: Aurelio, infatti, è a conoscenza dell’organizzazione di un attentato anarchico.

Cosa stanno complottando Aurelio e Genoveva: Marcos è a rischio

Genoveva e Aurelio si metteranno d’accordo per far morire nell’attentato anarchico Felipe. Faranno però in modo che tutta la colpa possa ricadere su Marcos: lo scopo è tentare di fargli passare gli ultimi anni della sua vita in prigione. Nel frattempo, Aurelio sorprenderà Soledad con della dinamite, ma lei si rifiuterà di spiegargli come e perchè se l’è procurata.

Aurelio ruberà allora una foto di Fausto a Soledad, e cercherà di capire di chi si tratta. Mentre Natalia comincerà ad essere sospettosa riguardo le vere intenzioni e la sincerità di Genoveva, Anabel proporrà ad Aurelio di convolare a nozze in segreto. Lui accetterà ed inizierà ad organizzare nei minimi dettagli la loro fuga.

L’attore che interpreta Aurelio Quesada nella soap opera Una vita, Carlos De Austria, coltiva anche la passione familiare per la musica. Eccolo in un bar di Madrid con la cantante Judit Uris: