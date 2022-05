Terrore a Buckingham Palace, la Regina Elisabetta ora trema: tutti col fiato sospeso. Sua Maestà sta per festeggiare il Giubileo di Platino

Per i suoi 70 anni alla guida del Regno Unito, la monarca più longeva della storia britannica riceverà il caloroso saluto del suo popolo e di tutta la sua famiglia. Ancora da capire cosa decideranno di fare Harry e Meghan.

Ora ci siamo davvero. Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sta per entrare nel vivo. Nominalmente il 2022 segna la ricorrenza dei 70 anni dalla sua incoronazione e il mese di giugno sarà dedicato ai festeggiamenti. Sua Maestà tocca un primato mai raggiunto prima da nessun reggente britannico e a 96 anni suonati è ancora stabilmente in sella a Buckingham Palace. Per questo sono stati organizzati per il primo week end di giugno feste in tutta la nazione.

Il cuore delle celebrazioni sarà ovviamente Londra, dove sono quasi ultimati i lavori per creare un grande fiume floreale che girerà intorno al fossato della Torre di Londra. Ma il punto culminante dei festeggiamenti sarà la cerimonia del Trooping the Colour, che segnerà ufficialmente la ricorrenza della monarca, accompagnata da un volo della Royal Air Force. Durante il weekend si terrà anche una grande festa nella residenza ufficiale della Regina a Londra e tutti sono invitati (grande concerto con artisti del calibro di Elton John).

Regina Elisabetta, il Giubileo di Platino rischia di essere rovinato: dipende tutto da Harry e Meghan

Eppure c’è qualcosa che turba Elisabetta II, prossima a ricevere l’abbraccio del suo popolo e della sua famiglia. Proprio il nipote Harry e la moglie Meghan Markle stanno facendo preoccupare la Regina. Innanzitutto non è ancora confermato se saranno presenti in Gran Bretagna o meno dal 3 al 5 giugno e se con loro ci saranno anche i figli Archie e Lilibet (che non ha mai conosciuto la bisnonna).

Inoltre all’interno del Castello di Windsor si teme che i due possano rubare la scena, distogliendo l’attenzione mediatica da quella che deve essere semplicemente una festa dedicata alla prima cittadina inglese. La coppia non torna insieme a Buckingham Palace da oltre due anni, ovvero dall’atto ufficiale della Megxit. Di mezzo ne sono avvenuti di accadimenti che hanno cambiato la storia, ma l’unica costante è che i duchi di Sussex non hanno intenzione di fare marce indietro. Vedremo come andrà a finire e se saranno effettivamente alle celebrazioni.