Michael Schumacher, ribaltone improvviso: nessuno lo avrebbe immaginato. Arriva la conferma che il futuro può davvero cambiare

Nella domenica che ha strozzato in gola l’urlo di tutti i tifosi ferraristi dopo il ritiro prematuro di Charles Leclerc nel GP di Spagna, è arrivata la conferma più pesante. Raccogliere l’eredità di Michael Schumacher è quasi impossibile, anche per chi porta i suoi geni.

“Siamo rimasti fedeli alla nostra strategia con due soste invece di tre ma non è andata bene, sono deluso. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato e cosa avremmo potuto fare meglio; stavamo lottando per andare a punti, quindi è frustrante aver chiuso solo al quattordicesimo posto“.

Michael Schumacher, ribaltone improvviso: lo scenario che nessuno poteva prevedere

Nell’arco di due mesi la carriera di Mick Schumacher è diventata inaspettatamente in salita. Fino alla vigilia dei test di Barcellona, atto iniziale del 2022, il pilota della Haas si apprestava ad iniziare la sua seconda stagione in Formula 1, al fianco di Nikita Mazepin, e in cuor suo nutriva qualche speranza si essere considerato a Maranello un candidato ad affiancare Charles Leclerc nel 2023.

Poi le cose sono cambiate in fretta, prima con l’arrivo di Kevin Magnussen e successivamente con la conferma di Carlos Sainz fino al termine della stagione 2024.

Il danese vanta 15 punti all’attivo ed è il bottino che al momento consente alla Haas di precedere Aston Martin e Williams nella classifica Costruttori. Da parte di Schumacher non sono ancora arrivati dei punti ed al momento Mick è (insieme a Latifi) l’unico pilota in questo avvio di stagione a non aver ancora concluso una gara nella top-10.

Nel box della Haas non si è mai fatta troppa politica, ed infatti Gunther Steiner non si è nascosto quando gli è stato chiesto cosa si aspetta da Schumacher.

Schumacher è entrato in Ferrari (attraverso la Driver Academy) dal 19 gennaio 2019, in concomitanza con la sua prima stagione in Formula 2, e per proseguire il suo rapporto con Maranello è realistico pensare che debba restare legato ad una squadra motorizzata con la power unit del Cavallino.

Esclusa la Haas, resta l’Alfa Romeo, che però ha già Guanyu Zhou candidato al rinnovo e Théo Pourchaire pronto sulla rampa di lancio qualora il pilota cinese non fosse confermato.