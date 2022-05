Mara Venier, altro “scivolone” con Manuel Bortuzzo: si contraddice nel giro di pochi giorni

Mara Venier si è contraddetta nel giro di pochi giorni riguardo quanto deciso con Manuel Bortuzzo. Ecco cosa ha fatto la conduttrice di Domenica In e perchè questo ha fatto arrabbiare i fan.

In occasione della tappa romana del concerto al Teatro Brancaccio, Loredana Bertè ha trovato una graditissima sorpresa. Le è stato consegnato un bellissimo mazzo di rose rosse da parte di Mara Venier, che era anche presente dietro le quinte. La cantante ha mostrato di apprezzare moltissimo il gesto, definendo la conduttrice una “cara amica“.

In effetti, tanti italiani descriverebbero Mara Venier proprio come una cara amica. C’è però un episodio, avvenuto il 22 maggio durante Domenica In, che ha fatto arrabbiare moltissimo alcuni spettatori. Tutto sarebbe partito dalla mancata intervista a Manuel Bortuzzo ed al padre Franco prima della messa in onda del film Rinascere.

Come si è contraddetta Mara Venier su Manuel Bortuzzo

Sembrerebbe che Mara Venier abbia personalmente deciso di cancellare l’invito all’ex gieffino. La motivazione sembrerebbe essere che La Zia degli italiani non abbia apprezzato il fatto che Manuel Bortuzzo, proprio il giorno prima di andare a Domenica In, avesse acconsentito ad un’altra intervista con Verissimo.

Nonostante Bortuzzo a Verissimo si fosse limitato a dire la sua verità riguardo la fine della relazione con Lulù Selassié ed a Domenica In dovesse parlare del film che raccontava la sua vita, cioè Rinascere, qualcosa non è piaciuto alla conduttrice. Forse voleva avere lei l’esclusiva riguardo la rottura con la fatina del GF Vip 6?

Luigi Strangis, dopo l’intervista a Verissimo approda a Domenica In

Il 22 maggio Luigi Strangis è stato ospite di Domenica In, dove ha ripercorso con Mara Venier la sua avventura ad Amici 21, che si è conclusa con una bellissima vittoria. Il giorno prima, però, Verissimo ha trasmesso la sua intervista a Luigi. Come mai La Zia non ha gradito che Manuel Bortuzzo il giorno prima fosse a Verissimo ma con Luigi lo ha accettato?

Secondo le indiscrezioni il rapporto di amicizia fra Maria De Filippi e Mara Venier sarebbe anche in grado di far saltare le regole. Potrebbe anche essere, però, che ci sia qualche retroscena sconosciuto che abbia portato la presentatrice di Domenica In a cancellare l’intervista a Manuel Bortuzzo. Sembra improbabile che si sia schierata con Lulù.

Ecco un momento dell’intervista di Verissimo a Luigi Strangis, in cui Silvia Toffanin chiede al vincitore di Amici 21 di parlare del suo rapporto con Carola: