Mara Venier dice addio a Domenica In? Arriva l’annuncio ufficiale

Nel corso dell’ultima puntata di Tv Talk tra gli ospiti abbiamo avuto anche Mara Venier che ha fornito ulteriori novità sul suo futuro: i dettagli.

Mara Venier torna a parlare del suo futuro in televisione durante la sua ultima intervista nella trasmissione di ‘Tv Talk’. Infatti la storica conduttrice ha letteralmente spiazzato tutti con le sue ultime dichiarazioni: tutti i dettagli.

Nell’ultima puntata di Tv Talk ci sono stati tantissimi ospiti di rilievo. Infatti tra gli ospiti del talk show di Rai Tre abbiamo visto anche l’amata Mara Venier. La conduttrice veneta di Domenica In ha svelato alcuni diversi curiosi aneddoti relativi proprio alla sua esperienza al timone del programma domenicale di Rai Uno. Tra i temi sviscerati, inoltre, troviamo anche il tanto chiacchierato addio di cui più volte si è parlato negli ultimi mesi. Quindi l’ex moglie di Jerry Calà ha voluto rompere il silenzio a riguardo.

Infatti incalzata dal padrone di casa, Massimo Bernardini, la presentatrice ha quindi dichiarato: “Secondo me è sbagliato mollare, poi mio marito gioca solo a golf. avevo detto davvero che sarebbe stato l’ultimo anno, ma Domenica In non è mai andata bene come quest’anno“. Quindi a convincere Mara Venier a restare in trasmissione ci hanno pensato proprio gli ottimi ascolti del talk show domenicale. Andiamo quindi a vedere la confessione della presentatrice durante l’intervista.

Mara Venier resta al timone di Domenica In: “Non è mai andata bene come quest’anno”

Nel corso di questa stagione Domenica In ha fatto registrare ascolti da record, come mai era successo prima. Ogni domenica la conduttrice del primo canale è riuscita a collezionare ascolti da capogiro, infrangendo anche vari record. Nel corso di questi ultimi mesi però si è parlato anche di un possibile ritiro da parte della Venier, pronta a godersi un po’ di tempo in famiglia. Davanti a a numeri come quelli raccolti dal Domenica In è impossibile tirarsi indietro, nonostante il pensiero di abbandonare sia stato reale.

In merito quindi a Tv Talk ha rivelato: “A un certo punto speravo che andasse meno bene, così avevo l’alibi per mollare. E invece“, una confessione a dir poco sorprendente quella fatta ai microfoni di Bernardini. Oggi, Domenica 22 maggio, Mara Venier presenterà al nutrito pubblico di Rai Uno una nuova puntata del celebre programma Domenica In. Tra i presenti troveremo anche Luigi Strangis, vincitore del talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi. Appuntamento quindi al solito orario, come sempre in diretta su Rai Uno.