“È accaduto nella casa”, colpo di scena Manuel-Lulù: incredibile rivelazione – VIDEO

Ci sono nuove incredibili rivelazioni riguardo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè da parte dell’ex gieffina. Ecco cosa è trapelato da una nuova intervista senza freni, dove si sono tessute le lodi del feeling fra Delia Duran e Alex Belli.

Il 22 maggio sarebbero passati ben 8 mesi da quel 22 settembre in cui è iniziata la relazione fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Putroppo ormai da diverse settimane la loro storia d’amore sembrerebbe essere arrivata al capolinea. L’ex gieffina ha voluto esprimersi nuovamente riguardo una delle coppie più amate del GF Vip 6.

Barù si era già espresso in maniera molto dura riguardo Lulù Selassié, già quando erano all’interno della casa del Grande Fratello. Secondo il cugino di Costantino della Gherardesca, la principessina era intoccabile. Anche Davide Silvestri aveva sottolineato che Lulù pretendeva il rispetto dagli altri, ma non lo dava a nessuno.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: che rivelazioni!

Maria Monsè, che ha avuto una breve esperienza all’interno del GF Vip 6, ha voluto dare alcune rivelazioni riguardo la fine della relazione fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Ha voluto ricordare quando, all’interno del reality show, lei aveva chiesto al nuotatore di uscire dalla sua stanza e di venire a spalmarle la crema anti-cellulite.

Maria Monsè ricorda proprio che, prima che lui le spalmasse la crema, anche in zone intime, la relazione fra Lulù e Manuel non funzionasse. L’ex gieffina ricorda che spesso, quando la Selassié le dava un bacetto, lui si puliva la faccia. Quando la fatina lo cercava ed andava nella sua stanza, Bortuzzo addirittura la cacciava via.

Maria Monsè senza freni con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni: cosa ha detto la showgirl

Maria Monsè è dunque perplessa riguardo l’improvviso cambio di atteggiamento di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié. L’ex protagonista di Non è la Rai pensa che questo sia dovuto proprio all’approccio fisico della principessa. La Monsè ha anche aggiunto che, da mamma, si sarebbe comportata proprio come il padre del nuotatore, Franco.

Maria Monsè ha anche aggiunto di essere stata insultata più volte da parte di Lulù Selassié, con diverse parolacce. La showgirl ha però smentito di aver ricevuto alcune querele a seguito di alcuni battibecchi con le sorelle Selassié. Anche Sophie Codegoni non si sarebbe comportata bene con lei, aizzandole gli altri concorrenti del GF Vip 6 contro.

Ecco l’intervista integrale di Maria Monsè a Radio Radio:

Questo, invece, un frammento della seconda intervista di Lulù Selassié a Verissimo: