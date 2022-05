Isola dei Famosi 2022, clamoroso ritiro in vista: c’è solo una possibilità. Già dalla prossima diretta può cambiare tutto

All’apparenza in comune hanno solo il genere di programma, perché sono entrambi reality ed entrambi occupano la prima serata di Canale 5. Ma da questa settimana c’è qualcosa in più ed è legato alla resistenza dei concorrenti.

Perché l’Isola dei Famosi 2022 è sempre più simile al Grande Fratello Vip grazie alla decisione della produzione di allungare il programma. Doveva terminare l’ultima settimana di maggio, invece andrà avanti sino alla fine di giugno. Un cambio in corsa che metterà ancora più a dura prova tutti i concorrenti.

E così come spiega l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano, tutti dovranno decidere se fermarsi o meno in Honduras, come era successo al GF Vip 6. In caso contrario, potranno anche abbandonare il reality senza dover pagare nessuna penale, ritirandosi per tornare a casa e riabbracciare la vita normale.

Isola dei Famosi 2022, clamoroso ritiro in vista: ecco cosa potrebbe fargli cambiare idea

Una decisione che rischia di mettere a dura prova tutti e di far uscire dal gioco anche uno dei concorrenti più amati. Perché Alessandro Iannoni, almeno per quello che ha detto fino ad oggi, sembra aver deciso di non firmare la prosecuzione della sua avventura sull’isola e quindi vuole tornare a casa

Così la produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe studiato una mossa per convincerlo a restare in Honduras. Come anticipa la stessa Deianira. in Honduras sta per arrivare un carissimo amico di Alessandro con una missione precisa. Quella di convincerlo a non mollare e andare fino in fondo o almeno fino a quando il pubblico non deciderà di farlo uscire.

Il reality condotto da Ilary Blasi in questa fase non può permettersi di perdere uno dei naufraghi più popolari presso il pubblico che ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo nelle ultime settimane. Non sarà facile convincerlo, a meno che non si metta in mezzo la mamma. Ma proprio per questo la prossima diretta del reality sarà tutta da vivere, anche perché la risposta deve arrivare da tutti.