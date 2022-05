Giulia Salemi mostra l’anello: l’annuncio spiazza i fan – FOTO

Giulia Salemi ha mostrato l’anello che indossava all’anulare, facendo un annuncio che ha completamente spiazzato i suoi fan. Ecco cosa ha raccontato l’influencer italo-persiana e perchè indosserà questo anello sul red carpet di Cannes.

Giulia Salemi ha lanciato a metà maggio un conto alla rovescia per l’annuncio di un nuovo progetto per lei molto importante. Dovrebbe trattarsi dell’avviamento del nuovo brand Goldsand, un progetto ispirato ai colori ed alla terra di origine dell’ex gieffina, che ha il padre italiano ma la madre, Fahriba Tehrani, è persiana.

Per sapere qualcosa in più riguardo il progetto, gli ammiratori dell’influencer dovranno aspettare fino al 23 maggio. A giudicare da quanto fin ora mostrato, sembrerebbe trattarsi di un nuovo marchio di costumi da bagno. Goldsand avrebbe come chiara filosofia quella di far sentire a proprio agio tutte le donne, a prescindere dall’età e dalla taglia di abito.

Giulia Salemi fa il conto alla rovescia per il 23 maggio

Giulia Salemi, che ha sempre dichiarato di voler lavorare nel mondo della televisione, ultimamente sta avviando diversi progetti nel mondo della moda e del design. Se Goldsand dovesse essere un progetto riguardante una nuova linea di costumi da bagno, si andrebbe ad aggiungere alle numerose collezioni disegnate da altre influencer.

In questo 2022 hanno già presentato le loro collezioni di costumi da bagno Dayane Mello, Kim Kardashian, Taylor Mega, Melissa Satta, Chiara Nasti. Non rimane dunque che vedere cosa farà la Salemi, che si è già mostrata con un bikini leopardato. Nel frattempo, però, l’influencer ha dato un inaspettato annuncio mentre si trovava in albergo a Cannes.

Giulia Salemi, l’inaspettato annuncio e l’anello: cosa è successo

Giulia ha stupito i fan con questo annuncio completamente inaspettato: “Ho un annuncio da farvi: sto per lanciare una capsule collection con Breil. Dopo un anno che sono la loro ambasciatrice sono super contenta di coronare il mio sogno. Ho disegnato una linea tutta mia di gioielli, pensata per tutte quante voi. Si chiamerà My lucky collection ed uscirà fra una settimana [ovvero negli ultimi giorni di maggio, ndr]”.

Giulia Salemi ha dunque mostrato l’anello che indossava all’anulare della mano sinistra. Lo ha disegnato lei, ed ha spiegato che lo indosserà quando calcherà il red carpet di Cannes nei prossimi giorni. Spera in questo modo che il piccolo e prezioso portafortuna possa aiutarla a rendere ancora più speciale quel momento.

Questa è la foto l’anello mostrato da Giulia Salemi:

Ecco invece alcune foto della breve vacanza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a il Borgo il Mezzanino: