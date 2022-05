Ficarra e Picone, che mazzata! Il duo comico è allo sfascio: è successo in queste ore

Una notizia arrivata in queste ore a Ficarra e Picone, amatissimo duo comico che adesso deve incassare la mazzata

Il duo comico è sempre stato molto amato ed i loro film seguitissimi, anche la loro conduzione di Striscia La Notizia nelle loro mani è andata a gonfie vele, adesso però è arrivata la mazzata senza precedenti.

Ficarra e Picone sono amici e colleghi da sempre e negli anni si sono tolti tante soddisfazioni e raccolto migliaia di fan che, insieme a loro, si sono divertiti nelle varie trasmissioni e film con loro protagonisti. Tuttavia, nella serata di ieri, sabato 21 maggio, la pellicola che li vede protagonisti, del 2017 -disponibile anche su Netflix-, L’Ora Legale, ha raccolto al video 2.030.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Il risultato non è estremamente deludente, ma da Mediaset non possono dirsi soddisfatti vista e considerata la concorrenza Rai. Una dura mazzata da incassare, dunque, non solo per il duo comico, ma anche per i vertici della rete del Biscione che dopo una serie di successi con il serale di Amici di Maria De Filippi si è trovata con un leggero flop.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 21 maggio

Una bellissima serata all’insegna del gioco, della simpatia e del divertimento con tantissimi personaggi ospiti di Flavio Insinna nella serata de L’Eredità – Una sera insieme che con Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi ha intrattenuto 2.778.000 spettatori pari al 20% di share portando a casa la gara di ascolti della serata di sabato 21 maggio. Le altre reti Rai, invece, hanno raccolto 1.087.000 spettatori pari al 6.4% di share con FBI e 942.000 pari al 5.9% di share FBI International su Rai Due, mentre Sapiens – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video 824.000 spettatori pari ad uno share del 5.6% su Rai Tre.

Per quel che riguarda Mediaset, su Rete 4 Io sto con gli Ippopotami ha totalizzato 861.000 spettatori con il 5.6% di share e su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione hanno intrattenuto 897.000 spettatori pari al 5.5% di share.