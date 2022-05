Esonero ad un passo! Sta per saltare la panchina di una big in Serie A

Finito il campionato sembra tutto pronto per il cambio in panchina. Un esonero che lascerebbe in molti a bocca aperta dopo tanti anni

Il campionato di calcio di Serie A sta per giungere al termine. Oggi si deciderà la lotta Scudetto con Milan e Inter ancora in corsa. I rossoneri, battendo il Sassuolo in trasferta, si laureerebbero campioni d’Italia per la 19.a volta.

Ma c’è chi ha già concluso la propria stagione e sta pensando in queste ore a cambiamenti interni, rivoluzioni tecniche e fatiche sul prossimo calciomercato estivo. Come la Juventus, che ha già in mente 2-3 colpi altisonanti per dimenticare l’annata negativa appena trascorsa.

Un’altra big del nostro campionato è uscita con le ossa rotte dalla stagione 2021-2022, non riuscendo a centrare alcun obiettivo prefissato ad inizio anno. Si tratta dell’Atalanta, che dopo cinque anni di seguito nelle coppe non è riuscita a qualificarsi.

Gasperini ai saluti: l’Atalanta ha già scelto il sostituto

Ieri l’Atalanta ha perso anche contro l’Empoli nell’ultima giornata di campionato. Un risultato negativo che ha emesso un severo verdetto: bergamaschi fuori dall’Europa, mentre la Fiorentina parteciperà alla Conference League dopo 6 anni di assenza.

Il ciclo vincente dell’Atalanta è finito? Possibile, visti i risultati scarsi e il poco entusiasmo della squadra e dell’ambiente. La società sembra sul punto di prendere una decisione clamorosa. Si va verso l’esonero del tecnico Gian Piero Gasperini.

Da Bergamo filtrano notizie realistiche in tal senso. Gasperini già nei mesi scorsi aveva mostrato scetticismo sulla sua futura permanenza all’Atalanta. In città è considerato un vero e proprio mago, per ciò che ha costruito con una squadra di provincia. Ma il suo tempo in nerazzurro sembra finito.

Il presidente Percassi sembra aver già individuato il suo sostituto: Igor Tudor, allenatore croato del Verona che ha fatto molto bene sulla panchina veneta. Il suo profilo piace per carattere, esperienza e anche per una modalità di gioco molto simile a quella di Gasperini.

I contatti tra l’Atalanta e Tudor saranno avviati a breve e non è escluso che si arrivi ad un accordo entro fine maggio. Nel frattempo Gasperini attende novità ufficiali e potrebbe già star pensando ad altre avventure lontano da Bergamo.

Gian Piero Gasperini allena l’Atalanta dalla stagione 2016-2017. Ha ottenuto ben tre qualificazioni consecutive in Champions League, arrivando a giocarsi i quarti di finale della competizione nel 2020.