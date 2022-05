Don Matteo, esplode il caos: “Se la cacciate divento una belva!”

Caos per una scena della nuova stagione di Don Matteo, l’amatissima fiction targata Rai che vede ora Raoul Bova protagonista

Tredici stagioni e non sentirle affatto. Il successo di Don Matteo è sempre più trasversale, visto che da moltissimi anni tiene compagnia al pubblico italiano con le sue trame intriganti ed allo stesso tempo ricche di ironia e sentimento.

Da quest’anno il cast di Don Matteo 13 si è completamente rinnovato. In primis per l’addio di Terence Hill dai panni ormai celebri del parroco di Spoleto. Al suo posto la new-entry per eccellenza: Raoul Bova, nuovo protagonista che ricopre il ruolo di Don Massimo.

A far appassionare il pubblico sono però soprattutto i giovani personaggi, gli astri nascenti della fiction targata Rai. Gli sceneggiatori hanno infatti deciso di dare spazio anche ai personaggi in età più verde, così da richiamare l’attenzione di un pubblico in età scolastica.

La giovane Greta esce di scena: scatta la rivolta sui social

Uno dei personaggi più amati ed apprezzati di questa tredicesima stagione di Don Matteo, in onda ogni giovedì su Rai Uno, è una giovanissima ragazza che ha fatto da poco la sua prima assoluta comparsata televisiva.

Si tratta di Giorgia Agata, che interpreta il ruolo di Greta. Quest’ultima è una ragazza timida ma dal cuore grande, che si è subito affezionata al problematico adolescente Federico Limoni (Mattia Teruzzi). La storia tra i due ragazzi è uno dei fulcri delle ultime puntate di Don Matteo e sta tenendo col fiato sospeso molti giovani telespettatori.

Nelle ultime puntate però si è arrivati alla possibilità che il personaggio di Greta possa non avere un grande sviluppo in futuro, dunque che possa uscire già a breve dalle trame della serie. Tale impressione ha scatenato una improvvisa rivolta social a suo favore.

Un utente, nel commentare gli ultimi episodi di Don Matteo si è scagliato contro la produzione: “Se a Federico tolgono anche l’affetto di Greta divento una belva! Nessuno potrà fermarmi”. Affermazioni forti e tese, soprattutto pensando che si tratti soltanto di una serie televisiva.

Non è ben chiaro cosa accadrà a Federico e Greta, ma intanto va elogiata la prova da attrice della giovanissima Giorgia Agata, napoletana doc classe 2003 che sfrutterà l’esperienza a Don Matteo 13 come rampa di lancio per la sua carriera.