La confessione shock: “Alberto di Monaco mi ha abbandonata, vi svelo perché”

L’attrice ha rivelato in un’intervista di essere stata sedotta prima e poi abbandonata dal Principe di Monaco qualche tempo fa

Negli ultimi mesi si è tornato a parlare con costanza della vita privata di uno dei reali più chiacchierati d’Europa. Ovvero Alberto di Monaco, principe di Montecarlo la cui esperienza sentimentale è spesso sotto i riflettori.

Alberto è attualmente sposato con la bellissima Charlene e la coppia ha avuto due splendidi figli. Però di recente si è parlato di un allontanamento tra il Principe e la donna di origine africana, la quale sarebbe persino in procinto di trasferirsi in Sudafrica.

In attesa di sviluppi su questo fronte, è fuoriuscita una nuova clamorosa indiscrezione sulla vita sentimentale di Alberto di Monaco. Il tutto grazie ad un’intervista esclusiva rilasciata da una nota attrice italiana, la quale ha svelato il rapporto avuto con l’uomo in passato, tenuto nascosto dai riflettori.

La rivelazione della Pellegrino: “Mi allontanò per le mie foto di nudo”

L’attrice in questione è Patrizia Pellegrino. Interprete, showgirl e cantante che ha avuto molta fortuna nel mondo dello spettacolo negli anni ’80 e ’90, mentre oggi si diletta ancora sui social in forma smagliante.

Patrizia ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti sul Corriere della Sera, nelle quali ha rivelato di aver avuto una love story proprio con il principe Alberto. Un colpo di fulmine tra i due, scattato durante una cena di gala.

“Ho conosciuto Alberto di Monaco a Venezia, alla fine degli anni Ottanta. Ci siamo ritrovati in gondola fianco a fianco, vicino a noi c’era Liza Minnelli. Lui non mi toglieva gli occhi da dosso, mi diceva che avevo il sorriso di sua madre Grace. Ero al settimo cielo, mi sembrava di essere in una favola lui era proprio il tipo che piaceva a me, un vero principe, mi fece una corte spietata alla quale mi abbandonai con gioia”

Ma la favola di Patrizia Pellegrino fu destinata ad esaurirsi troppo presto. Alberto la abbandonò per colpa di alcuni scatti fotografici, definiti troppo ‘audaci’ per la vita di corte del Principato.

“Restammo insieme per un anno, finì perché vide le mie foto su Playboy e Playman. Mi disse che non poteva restare legato a me dopo quelle foto. Piansi molto ma non ho rimpianti”

Tra le rivelazioni della Pellegrino spunta anche un flirt con Diego Armando Maradona, mai corrisposto però: “Gli consegnai lo Scudetto in televisione, poi andammo a ballare. Lui mi fece una grande corte, mi chiamava al telefono spesso. Ma a me proprio non piaceva, forse ero pazza, ma con gli uomini che non mi piacciono non riesco proprio”.