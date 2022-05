Un Posto al Sole, ingresso nel cast: il nuovo personaggio farà tremare Posillipo

Arriva un’altra novità per Un Posto al Sole: nella soap opera farà il suo ingresso un nuovissimo personaggio dal volto oscuro

Fitte le nuovissime trame previste nelle puntate primaverili di Un Posto al Sole. La longeva soap opera che va in onda tutti i giorni (feriali) su Rai Tre e che appare tra i prodotti più seguiti dalle famiglia italiane nel prime time.

Tra i colpi di scena del prossimo futuro spicca la news di un nuovo personaggio, pronto ad entrare nel cast quasi in pianta stabile. Ma non si tratta di un intreccio sentimentale o umoristico: in questo caso sarà un ingresso legato probabilmente alla malavita organizzata.

Per ora non si sa nulla di preciso su questo nuovo ingresso. Ma una cosa è certa: sarà interpretato dall’attore Gianluca Pugliese. In realtà non sarebbe una new entry assoluta, visto che il suo volto è andato già in onda in Un Posto al Sole nel 2018, ma solo come comparsata rapida.

Gianluca Pugilese entra nel cast di Upas: si torna a parlare di camorra

Per ora è stata resa nota solo una foto di scena di Gianluca Pugliese, in cui l’attore nativo di Formia è presentato con un abbigliamento scuro e lo sguardo da duro, come a voler far intendere di rappresentare un personaggio schivo e non proprio docile.

Indiscrezioni che arrivano direttamente dal set di Posillipo parlano dunque di una trama legata alla camorra napoletana. Il discorso è tornato in auge con il ritorno del personaggio del Magistrato Eugenio Nicotera, il quale ha appena arrestato il boss Argento.

All’arrivo di Pugliese nel cast si aggiunge anche un ritorno importante. Quello del personaggio di Mariano Tregara, boss malavitoso attualmente in carcere, nonché padre naturale di Clara (Imma Pirone).

Possibile che i due personaggi siano collegati, anche se non vi sono certezze su questo legame. Non è escluso che Pugliese interpreti un parente del boss Tregara, o magari il suo braccio destro, pronto a svolgere le mansioni in strada mentre quest’ultimo è ancora in prigione.

La storia si infittisce e le trame di Upas si fanno più oscure. Una cosa è certa: il nuovo personaggio di Gianluca Pugliese sembra destinato a far tremare Posillipo ed i condomini di Palazzo Palladini.