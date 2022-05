Uomini e Donne, gli spoiler della finale: la scelta di Luca, Ida e Riccardo

La finale di Uomini e Donne, che verrà trasmessa il 27 maggio, riserverà molti colpi di scena. In particolare, arriverà almeno una scelta per il Trono Over ed una per il Trono Classico. Ecco tutte le indiscrezioni.

Manca poco a venerdì 27 maggio, quando andrà in onda su Canale 5 la puntata finale di questa stagione di Uomini e Donne. Per molti, l’evento ha obbligato a tirare le somme riguardo il proprio percorso all’interno della trasmissione, obbligando anche a fare una scelta prima dell’arrivo dell’interruzione estiva.

Sembrerebbe essere il caso di Luca Salatino, il cui trono aveva molto appassionato gli spettatori. Dopo la frequentazione con la milanese Aurora Colombo, che aveva conosciuto al di fuori del programma, il tronista sembrava essere entrato un po’ in crisi. La sua scelta finale, però, andrà a premiare una delle due corteggiatrici storiche: Lilli e Soraia.

Uomini e Donne, il colpo di scena della finale

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne sembrava che fra Lilli e Luca Salatino si fosse instaurata una bellissima intesa. Con Soraia, invece, si era creata un po’ di distanza fra le parti, a causa di alcune incomprensioni e di alcuni atteggiamenti di lui. Incredibilmente, la scelta di Salatino è ricaduta proprio sulla dama di origini egiziane, Soraia.

Nella finale di Uomini e Donne ci sarà anche la scelta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo l’iniziale diffidenza, i due hanno iniziato ad ammettere di non essere indifferenti a vedere di nuovo l’ex in studio, e quindi hanno provato a ricominciare una frequentazione. Nell’ultima puntata di stagione si confronteranno e prenderanno una decisione congiunta.

La scelta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: da non credere!

Nella finale di Uomini e Donne del 27 maggio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri arriveranno ad una decisione clamorosa. Nonostante abbiano provato a ritrovare una loro dimensione ed intimità al di fuori degli studi Mediaset, non sono riusciti a trovare un punto di incontro. I due si diranno dunque addio, e questa volta sarà per sempre.

Anche Veronica farà la sua scelta durante l’ultima puntata stagionale di Uomini e Donne. Dopo aver spiegato le incredibili motivazioni che l’hanno portata a non voler uscire con Federico, la tronista si è trovata con due corteggiatori con caratteri opposti. La sua scelta finale ricadrà su Matteo, ed il pubblico sta già invocando il trono per Federico.

Ecco l’intervista a Veronica dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne: