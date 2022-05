Tutto vero! Signorini riabbraccia una ex concorrente: sarà al GF Vip 7! La notizia non può che far piacere a tutti i fan del reality Mediaset

Pamela Prati potrebbe tornare presto nella Casa più spiata d’Italia, ma prima di dare l’ok definitivo deve finire di risolvere un’importante questione personale.

Con lei nella Casa ne sono successe davvero di tutti i colori e al pubblico non dispiacerebbe di vederla ancora una volta protagonista al Grande Fratello Vip. Pamela Prati è uscita dai radar ultimamente dopo l’assurda storia del matrimonio con il presunto Mark Caltagirone. Un polverone mediatico che ha riempito trasmissioni e giornali di gossip per mesi. Ora si torna a fare il suo nome come possibile concorrente della settima edizione del reality di Canale 5. A riportarlo in anteprima è stata la rivista Nuovo, con la stessa Prati che ha confermato come stia pensando ad un clamoroso ritorno al GF Vip.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima” ha dichiarato Pamela. L’ex prima donna del Bagaglino ha poi aggiunto: “Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

GF Vip 7, Signorini non vede l’ora: Pamela Prati pronta a tornare nella Casa di Cinecittà

Tutti ricordano come la sua precedente esperienza a Cinecittà fosse terminata non nel migliore dei modi, con tanto di esclusione per aver violato il regolamento del reality. Le sue intemperanze sono ben vive nella mente del pubblico che comunque, stando al termometro dei social, prenderebbe volentieri un suo reinserimento.

A confermare la candidatura della Prati, oltre alla citata intervista, c’ha pensato poche ore fa anche l’esperto di news televisive Davide Maggio, che ha parlato di trattativa in fase molto avanzata. C’è però una questione personale in sospeso che potrebbe bloccare tutto sul nascere. La storia riguarda il caso Mark Caltagirone e la querela che Pamela Prati ha sporto nei confronti di Barbara D’Urso. Prima di poter tornare a lavorare in Mediaset, sarà necessario trovare un accordo fra le parti in causa. Di certo la cosa non dovrebbe creare troppi problemi e l’accordo può arrivare con un minimo di buon senso.