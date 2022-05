Soleil Sorge, la rivelazione intima stupisce tutti: è arrivata la conferma. L’ex gieffina ancora una volta svela senza problemi cosa pensa

Chi ancora non la conosceva prima della sua avventura al Grande Fratello Vip 6 ha avuto modo di studiarla e di capirla per sei mesi. Soleil Sorge non ha più grandi segreti da svelare, ma nonostante questo c’è chi ci prova.

Come il settimanale ‘Chi’, che ha fiutato il potenziale dell’influencer italo-americana e dei suoi follower e così continuare a battere sullo stesso tasto. L’ha intercettata ad Ibiza, dove è stata in vacanza ma anche per lavoro, perché doveva lanciare in grande stile la sua nuova linea esclusiva di costumi che dal 18 maggio sono sul mercato.

Con loro anche Alessandro Basciano e Gianluca Costantino, altri che hanno frequentato la casa del GF Vip, ma l’attenzione è tutta per lei e Sophie Codegoni che si sono prestate ad un’intervista doppia. Su tutte, però una sola domanda ha stuzzicato la curiosità. Quand’è l’ultima volta che hai fatto l’amore? Sophie, scherzando o forse no, ha risposto che era successo poco prima. Soleil invece è stata più sottile: “Qualcuno ha un calendario? Ma io faccio l’amore con il sapore”, ha detto ricordando una vecchia pubblicità.

Soleil Sorge, la rivelazione intima stupisce tutti: come stanno realmente le cose con Gianluca

Una risposta, sempre che sia vera, buona per confermare il fatto che Soleil attualmente ha il cuore libero anche se i suoi fan dubitano. Perché vederla partire in vacanza con i ‘Basciagoni’ (Sophie Codegoni e Alessandro Basciano) che sono una coppia reale ma anche con Gianluca Costantino sta facendo discutere

Negli ultimi tempi più volte il ragazzo è stato indicato come una possibile fiamma oltre che un amico. Voci alimentate da quello che aveva confessato lo stesso Gianluca di recente parlando di un bacio: “È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice”.

Lei però non smentisce e non si sbilancia. Così come non ha confermato le voci di un suo arrivo nei prossimi giorni in Honduras per essere in qualche modo protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. In realtà pare molto più concentrata sulla sua nuova avventura nel mondo della moda, difficile che si schiodi.