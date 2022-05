Netflix, l’ultima decisione è assurda: mai vista una cosa simile!

Momento molto delicato per Netflix: il colosso dello streaming mondiale non ha mai attraversato un periodo così critico da quando è in onda

Non appena sbarcato in Italia, il colosso in streaming Netflix ha fatto incetta di abbonamenti e di visioni esclusive. Una vera e propria rivoluzione televisiva che ha dato grandissimi frutti.

Offerta infinita tra serie TV e film, produzioni esclusive e un catalogo sempre in aggiornamento. Oltre ai costi decisamente abbordabili degli abbonamenti mensili. Ma qualcosa sta cambiando per Netflix, purtroppo in peggio.

Il pubblico italiano non sembra più così entusiasta di Netflix. I motivi scatenanti sembrano essere due: i costi ben più cari dell’offerta televisiva on-demand, in aumento rispetto al recente passato. Ma anche la folta concorrenza di nuovi canali e piattaforme che offrono moltissime alternative di spettacolo.

Netflix, numeri preoccupanti: è record di abbonamenti cancellati

Secondo il portale Antenna, è preoccupante la percentuale emersa nella stima effettuata pochi giorni fa. In netto aumento il numero di utenti, abbonati da almeno 3 anni a Netflix, che hanno deciso di non rinnovare e di accantonare il proprio account.

Un fuggi fuggi generale dalle offerte di Netflix. La piattaforma, nel primo trimestre del 2022, conta dunque il 13% di cancellazioni. Pari a 3,6 milioni di utenti in meno, rispetto ai 2,5 milioni di cancellazioni dello scorso anno.

Inoltre è anche in calo il numero di nuovi abbonati nei primi mesi del 2022. Notizie che certamente non faranno piacere a Netflix, che con trend così bruschi non rischia certo il fallimento, ma registra un flop che deve a tutti i costi far riflettere.

Intanto è stato reso noto il listino di nuovi arrivi sulla piattaforma, per quanto riguarda il mese di Giugno 2022:

1 Giugno 2022

Charlie’s Angels – Più che mai (film)

Leprechaun Returns (film)

Redemption (film)

2 Giugno 2022

Borgen – Potere e Gloria (serie TV)

3 Giugno 2022

Due estati (serie TV)

Floor Is Lava (reality)

Green Mothers’ Club (serie TV)

Interceptor (film)

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? (docuserie)

Madre perfetta (serie TV)

4 Giugno 2022

The Invocation of Enver Simaku (film)

Twilight of the Yakuza (documentario)

6 Giugno 2022

Il diario della mia libertà (serie TV)

The Long Road to War (documentario)

8 Giugno 2022

Gladbeck: rapina con ostaggi (documentario)

Sarò mamma (serie TV)

9 Giugno 2022

Rhythm + Flow: Francia (reality)

10 Giugno 2022

First Kill (serie TV)

Hustle (film)

Peaky Blinders (serie TV)

14 Giugno 2022

Jennifer Lopez: Halftime (documentario)

15 Giugno 2022

God’s Favourite Idiot (serie TV)

Iron Chef: la sfida estrema (reality)

La ira de Dios (film)

16 Giugno 2022

Love & Anarchy (serie TV)

Toma Ikuta – La sfida dei Kabuki (documentario)

17 Giugno 2022

Spiderhead (film)

18 giugno 2022

Spriggan (serie anime)

19 Giugno 2022

Ben Crump: lotta per i diritti civili (documentario)

20 Giugno 2022

Love & Gelato (film)

The Umbrella Academy (serie TV)

24 Giugno 2022

La Casa di Carta: Corea (serie TV)

Man Vs Bee (serie TV)

30 Giugno 2022