Mara Venier è distrutta: “Ancora non abbiamo superato il dolore”

La nota conduttrice televisiva Mara Venier è ancora sotto shock per una perdita assai grave che ha ricordato sui social network

Mara Venier è uno dei volti televisivi della Rai maggiormente amati ed apprezzati. Una lunga carriera la sua, che prosegue grazie ad uno spirito sempre positivo, divertito e quell’atteggiamento spontaneo che la rende unica.

La conduttrice veneta, ormai volto inossidabile di Domenica In, ha però delle fragilità assolute derivanti dalla sua vita privata, come è giusto che sia. Mara Venier non è una donna riservatissima, ma coltiva sentimenti molto intimi che ogni tanto bussano alla sua porta.

Uno di questi è il dolore per una grave perdita che Mara ha subito qualche tempo fa. Ovvero l’addio ad una persona che le è stata accanto per moltissimi anni, un amico fraterno dal quale la conduttrice non riesce proprio a staccarsi sentimentalmente.

Il ricordo dell’amico Gianni assieme al suo compagno storico

Mara Venier ha pubblicato un commovente post sul suo profilo Instagram, assieme ad Alberto. Un uomo misterioso? Tutt’altro, un amico e vecchio conoscente con cui Mara ha preso un caffè ben volentieri.

Ad unire Mara Venier ed Alberto era Gianni Dei, attore e cantante scomparso nel 2020 per una lunga malattia. Questi era uno dei migliori amici della Venier, un vero e proprio compagno di avventure. I due si conoscevano da una vita, circa 35 anni assieme nel mondo dello spettacolo e nel privato.

Fratello e sorella fin da quando erano giovani. Un’amicizia di lunga data, mentre Gianni Dei è stato il compagno di Alberto per ben 54 anni, come raccontato da Mara stessa nel post pubblicato sui social.

Mara Venier purtroppo non si è ancora ripresa dopo quasi 2 anni dalla morte di Gianni Dei, una persona davvero speciale per lei: “Alberto per 54 anni è stato il compagno del mio amico fraterno Gianni Dei. Ancora non abbiamo superato il dolore della sua scomparsa. Ci fa bene parlare di Gianni e ricordare i tanti momenti felici”.

Va ricordato come la Venier, proprio il giorno prima della morte di Gianni, lasciò un messaggio commovente in diretta televisiva per salutarlo definitivamente: “Sei stato tutto per me: amico, fratello, complice. Come farò? Il mio cuore è spezzato” – scrisse Mara Venier su Instagram il giorno della sua scomparsa, confermando l’amore fraterno che provava.