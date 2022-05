Lutto improvviso nel cinema: morta l’icona di una famosissima serie tv. Era malato da tempo e da un po’ si era ritirato dalle scene

Grandissimo cordoglio sul web per la scomparsa a 75 anni di John Aylward, celebre interprete americano di diversi successi teatrali e del piccolo schermo. Il suo agente Mitchell Stubbs ha confermato la notizia ai microfoni del The Hollywood Reporter.

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di John Aylward, attore americano spentosi nella sua casa di Seattle. A tutti era noto come il dottor Donald Anspaugh della famosissima serie di medici ER o come l’ex presidente del DNC, Barry Goodwin, in The West Wing. Aylward era malato da tempo e si è spento all’età di 75 anni. A riportare la notizia in queste ore sono stati i colleghi dell’Hollywood Reporter dopo la conferma arrivata dalla moglie Mary Fields e dal suo agente di lunga data, Mitchell K. Stubbs. Purtroppo non stava più bene da tempo e per questo era scomparso dalle scene già da un po’.

“Ero scioccato. Era un attore meraviglioso e un essere umano fenomenale“, ha detto l’agente al sito di Deadline. “Era un attore dei sogni, un amico e una persona fantastica“.

Lutto improvviso nel cinema: è morto John Aylward, il dottor Donald Anspaugh in ER

Nato e cresciuto a Seattle, Aylward è apparso in decine di serie televisive nel corso dei suoi oltre quattro decenni di carriera. Ovviamente a livello internazionale tutti lo ricordano per il ruolo del dottor Donald Anspaugh in ER. Aylward si è unito alla serie della NBC nella terza stagione, rivestendo i panni di un personaggio fondamentale, tanto da prendere parte a 70 episodi in 12 anni consecutivi. Il co-produttore di ER Carol Flynt gli ha offerto per la prima volta un’audizione dopo averlo visto in una produzione del 1996 di Psychopathia Sexualis al Mark Taper Forum di Los Angeles, per il quale ha vinto il Drama Logue Award per la migliore interpretazione nello stesso anno.

Sul web migliaia di fan in giro per il mondo gli hanno voluto rendere omaggio con messaggi di cordoglio per la famiglia e ricordi estasiati dei tempi che furono.