L’isola dei Famosi, rivelazione clamorosa: “Ai naufraghi non manca, lo fanno di nascosto”

Arriva una clamorosa indiscrezione dalla produzione dell’Isola dei Famosi. Pare che i concorrenti siano agevolati di nascosto

L’Isola dei Famosi è un reality show che tra il pubblico italiano ha sempre avuto grande successo e riscontro. C’è sempre grande attesa e curiosità quando personaggi noti devono affidarsi al proprio istinto di comunità e sopravvivenza in diretta televisiva.

In molti hanno sempre e spesso lanciato frecciatine sull’ipotesi che i naufraghi fossero in qualche modo ‘nutriti‘ dalla produzione e dalla troupe presente sull’isola. Una possibilità smentita categoricamente sia dai vari concorrenti nel corso degli anni, sia da Mediaset stessa.

Cibo a parte, è nata però una nuova polemica all’interno del programma. Stavolta però non riguarda un dietro le quinte gastronomico, bensì un’altra tipologia di ‘aiuto‘ che verrebbe incontro ai naufraghi a telecamere spente.

Lory Del Santo e Carmen Di Pietro sotto accusa

La rivelazione arriva dalle parole di Dvora Ancora, dottoressa e chirurgo estetico che si è resa nota per alcune sue presenze nei salotti televisivi. Sui suoi account social la donna ha lanciato un messaggio che lascia di stucco tutti i telespettatori: all’Isola dei Famosi si fa uso del botox!

La dottoressa ha lanciato questa indiscrezione, senza però avere fonti certe, basandosi comunque sulla sua esperienza professionale da chirurgo estetico. A suo dire sull’isola in Honduras non mancherebbero gli aiutini estetici dati dalle punture di botulino, per rianimare la pelle e risollevare alcuni lati del viso.

Nel mirino della dott.ssa Ancora vi sarebbero due naufraghe in particolare. Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, non tra le più giovanissimi concorrenti dell’Isola dei Famosi. Queste le accuse riguardo ai cambiamenti innaturali delle due donne:

Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia

Un’accusa grave da parte della dott.ssa Ancora, alla quale la produzione e le reti Mediaset non hanno ancora replicato ufficialmente. Come detto, non vi sono prove effettive dell’utilizzo del botox dietro le quinte di Cayo Cocinos, ma il dubbio ora si insinuerà tra il pubblico dell’Isola dei Famosi.