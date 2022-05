Incidente per Valentina Ferragni e per il suo fidanzato: un vero e proprio incubo

Un incidente ha lasciato sotto choc Valentina Ferragni ed il suo fidanzato. I due hanno dovuto affrontare un vero e proprio incubo: cos’è successo.

Torna protagonista sui social Valentina Ferragni che ha raccontato una disavventura vissuta con il proprio ragazzo. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo ai due e l’incubo che hanno dovuto affrontare nelle ultime ore.

Una nuova disavventura ha colpito Valentina Ferragni nel suo viaggio di ritorno dalle Hawaii. Infatti quello che doveva essere un tranquillo rientro a casa si è trasformato in un vero e proprio incubo. Un susseguirsi di imprevisti hanno obbligato l’influencer e il suo fidanzato Luca Vezil a rimanere negli States 24 ore in più e a riprogrammare l’arrivo a Milano. Ovviamente la Ferragni non ha perso l’occasione per filmare il tutto su Instagram.

Infatti secondo il racconto di Valentina tutto è iniziato quando la compagnia Delta con cui è partita da Honolulu è arrivata in ritardo di alcune ore a Los Angeles, facendo perdere tutti i voli successivi alla coppia. Quindi una volta atterrati a LAX, il margine tempo per il cambio era risicatissimo, si parla addirittura di soli venti minuti. I due ragazzi quindi hanno perso la coincidenza che li avrebbe riportati in Europa. Andiamo quindi a vedere il racconto dell’amata coppia.

Valentina Ferragni e Luca Vezil perdono il volo: bloccati negli Usa

Valentina Ferragni ha quindi voluto raccontare la sua disavventura sui social. Infatti l’influencer ha iniziato affermando: “Abbiamo perso di nuovo tutte le coincidenze” – ha poi continuato – “Abbiamo lasciato Lanai da 24 ore e abbiamo perso 2 volte i nostri 4 maledetti aerei. Non ho parole“. Con la notte che oramai era arrivata, i due hanno dovuto fermarsi per dormire in aeroporto, visto che nessun volo era più disponibile.

Ma non è finita qui visto che per i due il giorno dopo è emerso il problema dei bagagli. Stando al racconto dell’influencer, la compagnia non è stata in grado di ritrovare le loro valigie disperse da qualche parte nell’aeroporto. Nonostante l’Airtag indicasse chiaramente la loro localizzazione, gli assistenti si sono rifiutati di cercare. I due quindi hanno deciso di protestare sedendosi a terra.

Sempre Valentina quindi su Instagram ha raccontato: “Hanno chiamato la polizia perché non possiamo stare seduti per terra, dicono che potremmo essere pericolosi“. Nonostante ciò i bagagli non sono stati ritrovati, con i due che sono stati costretti a partire, altrimenti avrebbero perso nuovamente il volo per rientrare in Europa. Valentina ha così lasciato gli States denunciando il cattivo servizio della compagnia aerea in questione.