Fan di Raffaella Carrà in visibilio: questa sera l’ennesimo grande tributo

In onore di Raffaella Carrà andrà in onda oggi un film che ripercorre uno dei percorsi artistici della compianta attrice e cantante nostrana

Ci ha lasciati il 5 luglio di un anno fa, ma ancora non ce ne siamo resi conto realmente. Raffaella Carrà, una delle poche vere star della nostra televisione, ci manca tantissimo. Il suo sorriso ed il suo infinito talento erano parte integrante della nostra vita da pubblico.

La Raffaella nazionale è stata un’icona in Italia. Ma non solo: in Spagna, grazie ad i suoi lunghi trascorsi lavorativi ed alle tante canzoni interpretate in castigliano, la Carrà è considerata un mito assoluto.

Non a caso già nel 2020 è stato prodotto e distribuito un film spagnolo dedicato ampiamente alla creatività ed alle prodezza di Raffaella Carrà. Una pellicola realizzata in partnership con Rai Cinema basata sulle canzoni della compianta donna bolognese.

Ballo Ballo stasera in prima serata su Rai Movie

Il film in questione si intitola Ballo Ballo e prende il nome da una delle celebri canzoni da show di Raffaella Carrà. Come si evince, si tratta di una commedia romantica e musicale incentrata sulla scoppiettante ed indimenticata musica di Raffaella.

La trama, ambientata in Spagna negli anni ’70, narra della giovane Maria. Una donna che, fuggita da un rapporto poco felice in Italia, torna a Madrid e prova a coronare il suo sogno artistico: entrare nel corpo di ballo di un noto programma televisivo spagnolo.

Nel mezzo anche il rapporto sentimentale tra Maria e Pablo, aitante operatore della televisione nazionale. I due si innamorano all’istante, ma saranno ostacolati dalla mentalità fredda ed antiquata di Calcedonio, il censore dell’emittente nonché severo padre di Pablo.

Una storia d’amore e di coraggio, contornata dalle canzoni scintillanti di Raffaella Carrà e dalle coreografie televisive che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Fate attenzione: nel finale del film c’è anche un bellissimo cameo della stessa Raffa sulle note di Fiesta.

Ballo Ballo, diretto da Nacho Alvarez, come detto andrà in onda su Rai Movie, esattamente alle ore 21:10. Una splendida opportunità per i fan di Raffaella Carrà per tornare ad ascoltare le sue canzoni ed emozionarsi nel suo splendido ricordo.