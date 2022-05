Uomini e Donne, anche Veronica Rimondi ha scelto: l’ha spuntata proprio lui!

Spuntano online le anticipazioni su Uomini e Donne, con Veronica Rimondi che finalmente avrebbe scelto. Ecco cosa succederà in trasmissione.

Uomini e Donne è pronto a regalare tantissime sorprese in queste ultime puntate di fine stagione. Dopo Luca Salatino a scegliere dovrebbe essere proprio Veronica Rimondi, che avrebbe puntato un cavaliere: scopriamo di chi si tratta.

Si avvicina il grande finale di stagione di Uomini e Donne, con il dating show di Canale 5 che dovrebbe concludersi il prossimo 27 maggio. Secondo alcune indiscrezioni, però, lo show dovrebbe essere stato allungato. A fornire questa indiscrezione ci avrebbe pensato Lorenzo Pugnaloni, dal profilo Instagram uominiedonneclassicoeover che, nel corso di tutta la stagione 2021/2022 della trasmissione timonata da Maria De Filippi, ha tenuto informato il pubblico sulle anticipazioni sulle varie puntate del dating show.

Stando quindi al portale specializzato lo show di Canale 5 dovrebbe concludersi il prossimo venerdì 3 giugno. Quindi la trasmissione dovrebbe finire una settimana dopo rispetto a quanto previsto. Sono tantissimi coloro che sono curiosi di capire chi ha scelto Veronica Rimondi. Durante il suo percorso si è creata una grandissima rivalità tra due corteggiatori: Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Alla fine la donna avrebbe scelto di uscire dalla trasmissione con Matteo, etichettato più volte come suo corteggiatore storico. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sul programma.

Uomini e Donne, Veronica ha scelto Matteo: tutte le anticipazioni

Veronica Rimondi, quindi, alla fine avrebbe scelto Matteo convinta dalla sua perseveranza. Arriva una vera e propria doccia fredda per Andrea, nonostante gli ottimi segnali avuti dalla tronista di recente. I due infatti hanno grande feeling che si è tradotto in effusioni e “fisicità”. Nonostante ciò i due comunque hanno mostrato grande feeling in trasmissione. Ma alla fine la tronista avrebbe optato per Farnea, convinta proprio dai comportamenti del corteggiatore.

Uomini e Donne, anche durante questa stagione è riuscita a raccogliere un gran numero di ascolti. Infatti il dating show è riuscito sempre a vincere a mani basse, contro tutti gli altri programmi del pomeriggio televisivo. In certi appuntamenti ha persino sfondato il muro dei 3 milioni di utenti, facendo schizzare lo share oltre al 25%. Quindi la De Filippi si conferma una colonna portante del palinsesto Mediaset. La nuova stagione del dating show quindi arriverà senza ombra di dubbio.