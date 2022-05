Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo sempre in mezzo, ore decisive per il Trono Classico. Puntata di fuoco prima del gran finale

Non è ancora chiaro se, come era emerso da alcune anticipazioni dei giorni scorsi, la stagione di Uomini e Donne finirà il 27 maggio oppure il venerdì successivo. Ma è chiaro che ormai siamo arrivati alla resa dei conti per molte storie.

Capiremo qualcosa in più nella puntata odierna di Uomini e Donne che Maria De Filippi dividerà ancora una volta fra Trono Over e Trono Classico. Le ultime anticipazioni arrivano come spesso succede dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni e mettono sul piatto situazioni succose. Come quella tra Fabio e Gloria: tra loro ci sono state uscite ed è scattato anche un bacio, ma non pare una situazione ben definita. Anche perché sembra pronto ad inserirsi Riccardo Guarnieri che, forse per dimostrare di non avere più nulla a che fare con Ida vorrebbe avere un’altra chance con Gloria.

Ma spazio anche per Gemma Galgani e Maurizio, il cavaliere arrivato a Uomini e Donne solamente per conoscere la dama torinese. Probabilmente scopriremo se finalmente ci sia stato il primo vero appuntamento tra di loro, anche perché Gemma sembra essere stata ben impressionata.

Uomini e Donne anticipazioni: per il Trono Classico è il momento delle scelte

All’orizzonte non ci sono nuove coppie del Trono Over pronte per uscire dal programma, ma in compenso siamo vicinissimi alla doppia scelta del Trono Classico. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni sia Luca Salatino che Veronica Rimondi avrebbero già registrato le puntate della scelta, ma non ve le spoileriamo.

Piuttosto nella puntata di oggi, come spiega in anticipo a pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, tra i protagonisti ci sarà proprio. La tronista ferrarese nelle ultime settimane aveva scelto di uscire solo con Andrea e Matteo lasciando a casa Federico. Ormai non prova interesse per il ragazzo e quindi siamo alla resa dei conti: Deciderà di eliminarlo una volta per sempre?

Sarà molto probabilmente una corsa a due per il cuore della tronista. Così come sono due le corteggiatrici rimaste per Luca Salatino, Soraia e Lilli. Ormai le conosce benissimo e non dovrà prendersi più tempo per decidere.