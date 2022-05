Tommaso Zorzi è una furia: l’incredibile paragone divide il web – VIDEO

Tommaso Zorzi ha letteralmente spaccato in due il suo pubblico con un paragone che ha fatto arrabbiare diverse persone. Ecco cosa è successo questa volta e perchè la sua battuta non è piaciuta a tutti sul web.

Una delle qualità di Tommaso Zorzi che piace di più ai suoi ammiratori è di sicuro la sua sottile e particolare ironia. Il vincitore del GF Vip 5, lanciato dal reality di MTV Riccanza, ha dimostrato di essere capace di prendere e, soprattutto, prendersi in giro. Questa volta, però, alcune sue dichiarazioni hanno davvero sollevato una bufera nel web.

Chiara Nasti ed il fidanzato Mattia Zaccagni, che gioca come calciatore nella Lazio, hanno deciso di organizzare una festa per il gender reveal. Questa moda, importata dai paesi anglosassoni, vuole che nel corso di un’apposita festa i futuri genitori rivelino il sesso nel nascituro nei modi più originali.

Ecco il paragone di Tommaso Zorzi che lascia perplessi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di affittare lo Stadio Olimpico di Roma. Qui, dopo che il calciatore ha lanciato il pallone in porta, due getti ai lati della rete hanno lanciato in aria numerosi coriandoli blu. Sui maxi-schermi dello stadio romano è anche comparsa la scritta “It’s a boy“, ovvero la coppia avrà un figlio maschio.

Il fatto che questa festa fosse celebrata in uno stadio ha sollevato molte polemiche, che hanno infastidito parecchio la futura mamma. In un messaggio sui propri canali social, Chiara Nasti ha voluto rispondere ai commenti sul “gender reveal party“. Secondo l’influencer, chi ha avuto parole non carine è insoddisfatto della propria vita è invidioso.

Le parole del vincitore del GF Vip 5 dividono: ecco perchè

Tommaso Zorzi ha commentato a modo suo la festa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Queste le sue parole su Twitter: “Il prossimo a cui sento dire che le coppie omogenitoriali non possono avere figli dopo aver visto un gender reveal all’Olimpico che manco Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti giuro che lo blocco“.

Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti sono i personaggi del film del 2008 Grande, grosso e… Verdone, interpretati da Claudia Gerini ed il regista Carlo Verdone. Con questo paragone, Tommaso Zorzi ha definito una “cafonata” il “gender reveal party“. Molti non hanno gradito mischiare temi delicati come l’adozione con la festa di Chiara Nasti.

Ecco il tweet di Tommaso Zorzi: