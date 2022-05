Tempesta d’amore, anticipazione shock: la coppia si dice addio

Le ultime anticipazioni sulla serie TV tedesca Tempesta d’amore, molto seguita anche dal pubblico italiano ogni giorno

Tra i prodotti stranieri più seguiti nella televisione nostrana c’è sicuramente Tempesta d’amore. La soap opera tedesca viene vista quotidianamente sulle frequenze di Rete 4 da moltissimi fan e spettatori ormai abitudinari.

Gli intrecci dei personaggi, che girano attorno al fittizio albergo di lusso Fürstenhof in Baviera, ogni stagione fanno parlare di sé. Soprattutto le tante trame sentimentali ed i conflitti familiari, come nelle più classiche delle soap internazionali.

Intanto dalla Germania arrivano rivelazioni sulle prossime puntata di Tempesta d’amore, che lasciano già di stucco il pubblico più affezionato. Novità importanti soprattutto su una coppia di personaggi molto amati: i giovani Max e Vanessa.

Caos per Max e Vanessa: prima la rottura poi l’incidente

Nella puntata di ieri Max ha mentito a Vanessa per cercare di non perderla. L’uomo ha ammesso senza mezzi termini di essere pronto per mettere su famiglia con la sua amata. Ma in realtà si scopriranno le varie intenzioni di Max, tutt’altro che voglioso di diventare padre.

Nelle prossime puntate colpi di scena a non finire. Le indiscrezioni parlano di una coppia vicinissima alla rottura: Max scoprirà per vie traverse che Vanessa è rimasta incinta, ma la donna ha preferito tenerglielo nascosto per evitare brutte reazioni.

Il personal trainer dunque perderà le staffe e per vendicarsi del segreto non svelato tradirà Vanessa con una cliente del Fürstenhof. Max solo allora capirà di considerare la Sonnbichler come la donna della sua vita. Ma nella soap opera, si sa, segreti e tradimenti restano celati solo per poco. Così Vanessa a sua volta verrà a conoscenza del rapporto fedifrago di Max.

La coppia sarà dunque sul punto di dirsi addio. Ma un evento quasi drammatico li salverà. La stampa tedesca fa sapere che Vanessa subirà un incidente, cadendo in un burrone. Max correrà in suo aiuto per salvare la vita alla sua amata ed al bambino che porta in grembo. Decisivo sarà pure l’intervento di Gerry, fratello di Max, che sarà decisivo nel salvataggio. Il lieto fine trionferà nella stagione: i due fidanzati torneranno ad amarsi e perdonarsi, mentre Max e Gerry faranno la pace dopo i litigi del passato.