Svolta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la testimonianza che fa crollare tutto

Ida e Riccardo a Uomini e Donne stanno facendo nuovamente parlare di sé. Ma c’è chi non li vede affatto come una coppia in futuro

I personaggi più chiacchierati del momento nel salotto di Uomini e Donne non sono un tronista ed una corteggiatrice o viceversa. Bensì due protagonisti ormai di vecchia data che stanno scatenando diversi gossip nei loro confronti.

Si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Due protagonisti del Trono Over che erano persino usciti qualche anno fa come coppia stabile da Uomini e Donne. Ma il loro rapporto lontano dai riflettori non si è rivelato felice e positivo, tanto da essersi lasciati poco dopo.

Ida e Riccardo sono tornati da qualche tempo a Uomini e Donne, in cerca di nuove conoscenze amichevoli o sentimentali. Ma nelle ultime settimane si è vociferato di un riavvicinamento tra i due, un ritorno di fiamma che farebbe felici molti loro fan, ma allo stesso tempo crea molti dubbi.

I due ex protagonisti di Uomini e Donne tuonano: “Non crediamo alla loro storia”

Ida Platano sembrerebbe propensa a riavvicinarsi a Riccardo Guarnieri. Ma l’atteggiamento di entrambi non è ancora chiaro. I due si sono rivisti anche fuori dal programma e avrebbero finito per litigare e discutere senza trovare una ‘quadra’ sentimentale.

In pochi credono dunque alla veridicità di una nuova storia tra la ex coppia. Come ammesso da Giorgio Manetti, noto ex corteggiatore del Trono Over. Intervistato sul magazine di Uomini e Donne, Giorgio ha espresso tutte le sue perplessità: “Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile. Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione. Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente”.

Ancor più caustica Isabella Ricci, altro ex volto noto di Uomini e Donne: “Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po‘ come Gemma. Da Marcello in poi ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo con cui è uscita… per quanto riguarda Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada visto per quello che è se si vuole intraprendere una relazione importante”.

Dunque Ida e Riccardo starebbero soltanto ‘giocando‘ tra loro senza alcuna possibilità di ricucire il rapporto come un tempo.