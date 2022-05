Soleil Sorge, clamorosa scelta: ha detto ‘no’ – FOTO

Soleil Sorge è diventata molto popolare ed amata grazie al GF Vip 6: corteggiatissima dal mondo della Tv, avrebbe appena detto ‘no’ ad un’importante offerta lavorativa. Ecco il retroscena.

Soleil Sorge viene paragonata da molti a Tommaso Zorzi. Nonostante l’italo-brasiliana non abbia vinto il GF Vip 6, sta ricevendo numerosissime offerte di lavoro. Tutto questo grazie sia all’esposizione mediatica durante il reality show, ma anche ai numerosi ammiratori. Dopo aver concluso l’esperienza al Grande Fratello, infatti, è partita con un altro reality.

Dopo la finale del GF Vip 6, Soleil Sorge è stata subito portata nell’albergo dove si è svolto il reality de La pupa e il secchione, dove ha fatto l’opinionista. Finita questa esperienza alla corte di Barbara D’Urso, Soleil Sorge è volata ad Ibiza con Gianluca Costantino, che ha conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia.

Perchè Soleil Sorge ha ritrattato e ha detto ‘no’?

Fra Soleil e Gianluca non è sbocciato l’amore. I due sono volati ad Ibiza per partecipare ad un evento benefico a cui hanno preso parte anche Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Una volta tornata a Milano, l’instancabile italo-americana ha lanciato ufficialmente la sua linea di costumi da bagno.

Subito dopo quest’impegno, Soleil Sorge sarebbe dovuta partire per l’Honduras. L’influencer, però, non ha mai accettato di fare la naufraga in questa edizione del programma. Sarebbe dovuta però rimanere qualche giorno sull’isola. Assieme a lei ci sarebbe dovuta essere Vera Gemma, che di sicuro avrebbe creato molto scompiglio.

Le motivazioni dietro il diniego dell’influencer: antipatia personale?

L’esperta di gossip Deianira Marzano avrebbe rivelato in anticipo il cambio di rotta dell’influencer. Soleil Sorge avrebbe detto “no” a causa di un’antipatia personale. Durante la sua partecipazione a Pechino Express ci furono delle incredibili litigate proprio con Vera Gemma. Questa sembrerebbe essere la motivazione del diniego.

Vera Gemma, al contrario di Soleil Sorge, avrebbe assicurato la sua presenza e la disponibilità a partire per l’Honduras. Non è questo l’unico spoiler per la puntata de L’Isola dei Famosi 2022.