Selassié boom! Una delle tre sorelle pronta al debutto come conduttrice: che annuncio. Dopo l’esperienza al GF Vip è il momento del grande salto

Jessica, vincitrice dell’ultima edizione del reality di Canale 5, ha deciso di tuffarsi in un nuovo percorso professionale. La ribalta mediatica degli ultimi mesi può essere un ottimo incentivo per il successo.

E’ un momento di alti e bassi all’interno della famiglia Selassié. Se da una parte Lulù è ancora giù di corda per la separazione da Manuel Bortuzzo, dall’altra c’è una Jessica in grande spolvero. La vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip ha rilasciato in queste ore una bella intervista assieme alla sorelle al portale di gossip Whoopsee. Si è parlato di tutto e in particolar modo di alcune vicende amorose e sul futuro professionale della 25enne. La prima domanda verteva sul rapporto che hanno avuto con Barù, da loro molto stimato all’interno della Casa. In particolar modo Jessica sembra aver avuto qualcosa in più di una semplice simpatia. In giro per il web sono circolate anche immagini che li ritraevano assieme negli ultimi giorni. La vincitrice del GF Vip ha sottolineato come:

“Tra noi c’è attrazione fisica reciproca. Ci sentiamo regolarmente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo, l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.

Jessica Selassié, dalla simpatia con Barù al futuro professionale: è pronta a diventare conduttrice

Questa loro unione è ben vista anche dalle altre due sorelle Selassié e in particolar modo Lulù ci ha tenuto a sottolineare come: “Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Quindi non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così. Ho avuto qualche discussione ma quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spalle. Quindi devo dire che mi piace molto. Oltre ad essere così è anche un uomo molto sensibile e si vede”.

Come detto però, il momento d’oro di Jessica non è legato solo al gossip con Barù ma al futuro professionale. Lei stessa ha ribadito che sul piatto c’è una proposta importante per diventare conduttrice. Un programma tutto suo che potrebbe presto vedere la luce. I fan non vedono l’ora di saperne di più e nel frattempo fanno il tifo per lei.