Netflix, in arrivo la nuova stagione di una delle serie più amate della storia: spettacolo!

Grande sorpresa per gli utenti di Netflix che avranno presto sul loro schermo una nuova stagione di un’amatissima serie

Negli ultimi periodi la piattaforma di streaming più amata ha subito qualche protesta, oltre al rincaro prezzi c’è stato un deficit di titoli. Immediatamente è stato provveduto per accontentare quasi tutti gli abbonati.

Netflix non è stato molto apprezzato, negli ultimi tempi, dai suoi abbonati che si sono visti un rincaro prezzi improvviso e sempre meno titoli tra cui scegliere. La piattaforma di streaming ha dovuto, in un modo o nell’altro, accontentare i suoi abbonati e proporre qualcosa che aspettavano da tempo. Tuttavia, il rincaro prezzi potrebbe essere un passo falso contro la pirateria che è sempre più diffusa a causa di canali traversi che concedono di visualizzare titoli senza pagare nessun servizio.

Nonostante ciò, la politica sugli abbonamenti resta la stessa con le stesse opzioni, ma finalmente è in arrivo qualcosa che stupirà gli utenti della piattaforma. Basterà per calmare gli animi degli abbonati inferociti?

Netflix, è in arrivo Black Mirror 6 dopo 3 anni

Dopo ben 3 anni di attesa, Black Mirror è in arrivo su Netflix con una nuova stagione. Vista l’attesa, i fan dell’appassionante serie TV originale della piattaforma di streaming si aspettano grandi cose, come sempre fatto, fin qui, grazie a Charlie Brooker. Una serie TV britannica diversa da ogni altra, un mix di luoghi comuni che vengono sbugiardati, un mondo distopico, una serie di eventi per niente collegati l’uno con l’altro, se non per un’unica cosa: il Black Mirror che può essere di una videocamera, di un telefono, di una TV o altro. Negli anni i fan della serie sono aumentati a vista d’occhio proprio per la peculiarità delle puntate che, a differenza di quelle attuali, non hanno un filo conduttore o una cronologia specifica da seguire.

L’accordo per la produzione della sesta stagione è stato raggiunto con Endemol Shine Group che è stato rilevato da Banijay Group, dopo un dissestato periodo delle case di produzione. Attualmente, dunque, sembrerebbe che la sesta stagione è in sviluppo e chissà che per il 2023 i fan affezionati alla serie TV possano ricevere questa grande sorpresa.