Matteo Ranieri e Federica Aversano tornano protagonisti: svolta pazzesca negli ultimi minuti

Quando Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone, Federica Aversano non ha reagito nel miglior modo possibile, ma ecco che si torna a parlare di loro

Quello dell’ex di Sophie Codegoni è stato un Trono molto movimentato che alla fine ha visto vincitrice una sola corteggiatrice. La non-scelta, a quel punto, ha deciso di fare la sua uscita di scena senza però che fosse apprezzata dal pubblico.

Dopo mesi dalla scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano è tornata a parlare su quella che è stata evidentemente una delusione d’amore. Basti ripensare alla reazione della corteggiatrice quando ha scoperto che Valeria Cardone sarebbe stata la fortunata a frequentare il tronista anche al di fuori di Uomini e Donne, reazione che ha fatto discutere sia in studio che da casa.

Un botta e risposta a distanza visto e considerato che l’ex di Sophie Codegoni non ha fatto passare troppo tempo per rispondere alle domande cui è stato sottoposto, senza lasciare spazio a dubbi: qualche frecciatina alla corteggiatrice che non è stata scelta è arrivata forte e chiara.

Matteo Ranieri parla di Federica Aversano e non gliele manda a dire

Al Magazine di Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha parlato in primis del suo rapporto con i social, visto e considerato che spesso e volentieri la sua storia è stata data per naufragata perché con Valeria non apparivano su Instagram. “Normalissimo”, sinteticamente e racchiuso in un unica parola l’ex tronista del dating show non è stato di troppe parole perché è convinto di voler fare un uso responsabile e sereno del suo profilo Instagram, sia da un lato professionale che personale.

Poi la stoccata a Federica, la sua non-scelta: “Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e, se ha scoperto un altro me, forse era distratta durante il trono. Invece io sono rimasto male per alcuni suoi post, che mi sono stati inviati. Vorrei chiarire che non ho mai detto che non uso i social per poi invece usarli, ma semplicemente che non mi piace chi, invece che alzare la cornetta e chiamare, mette post su Instagram… come ha fatto lei dopo la scelta”.