Luigi e Carola escono allo scoperto: il vincitore di Amici 21 non si nasconde più

Luigi e Carola sono la non-coppia che più ha fatto sognare i fan di Amici 21, una sintonia e complicità che sono difficili da trovare

Quanti fan hanno sognato con la coppia ballerina-cantante di Amici 21? Sicuramente in tanti visto che per mesi interi il loro nome è stato in trend topic su Twitter, adesso il vincitore del talent show esce allo scoperto.

Luigi Strangis una volta uscito da Amici 21 è stato colto dal gran successo che ha avuto grazie all’esperienza al talent show di Maria De Filippi. È durante il percorso che ha conosciuto la ballerina Carola Puddu che, prima di uscire dal talent, non gli ha nascosto i suoi sentimenti. Parlandone con IsaeChia, il vincitore è tornato sull’argomento: “Ci siamo sentiti poco dopo la mia uscita perché sono stato stra-impegnato, però comunque l’avevo sentita anche in casetta e in generale è una persona che stimo molto e le voglio un sacco di bene. Però penso che avremo modo di sentirci e di mantenere quell’amicizia che c’è sempre stata“.

Soltanto amicizia? I fan della coppia stentano a crederci, ma Luigi ha messo in chiaro i suoi obiettivi: “Io al momento sono davvero molto impegnato con la musica, sono molto concentrato su quello che voglio fare e quello che voglio essere, quindi mi concentro su quello”.

Amici 21, Luigi parla dei suoi compagni d’avventura

Alla fine del talent show, domenica 15 maggio, Luigi si è trovato a sognare il titolo insieme al ballerino Michele su cui non ha nascosto la simpatia: “È una bellissima persona. Continuerò in realtà un po’ con tutti, per quanto ci sarà possibile tra i vari impegni, ma sicuramente la tecnologia ci permetterà di sentirci praticamente ovunque”.

Una nota ‘dolente’, ma neanche troppo è quello del rivale ed amico Alex: “I rapporti sono buoni, ci siamo sentiti, ci dovremmo vedere. In realtà i nostri sono stati solo dei confronti, mai delle sfide, c’è sempre stato tra di noi un rispetto reciproco e una stima artistica reciproca. Fortunatamente siamo in buoni rapporti, scherziamo come abbiamo sempre fatto. Siamo stati 8 mesi insieme ed è innegabile dire che il rapporto c’è e penso ci sarà”.