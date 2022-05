Guerra in Ucraina, nuova telefonata tra Russia e Usa. Zelensky: “In Donbass c’è l’inferno”

Lunedì è attesa la sentenza nei confronti del sergente russo 21enne Vadim Shishimarin, processato a Kiev per crimini di guerra. Il militare ha dichiarato in Aula di essere "sinceramente dispiaciuto" per quanto ha fatto.

Ottantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina. Da qualche giorno i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal si sono arresi, ma nella struttura sono rimasti alcuni irriducibili tra cui il vicecomandante del Battaglione Azov Svjatoslav Palamar: “Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un’operazione i cui dettagli non annuncerò”, ha dichiarato in un video su Telegram.

Mykhaylo Podolyak, capo negoziatore ucraino e fidatissimo di Zelensky, ha dichiarato che i colloqui in corso per l’evacuazione dei soldati da Azovstal, sono “molto difficili e fragili”, aggiungendo che gli ucraini dovrebbero astenersi dal commentare finché l’operazione non sarò conclusa.

Nuova telefonata tra Usa e Russia

Un nuovo contatto c’è stato tra i capi di Stato maggiore di Russia e Usa, rispettivamente Valery Gerasimov e Mark Milley. I due, in una telefonata, hanno discusso “su iniziativa della parte americana, di questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina”. Lo riporta l’agenzia Tass.

La Turchia intanto, continua a ribadire la sua contrarietà all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, ma il presidente Biden risponde con un forte sostegno all’ingresso dei due Paesi scandinavi. Dagli Usa arrivano altri 40 miliardi di dollari a Kiev.

Russia pronta a fornire 25 milioni di tonnellate di grano

La Russia si è offerta di fornire 25 milioni di tonnellate di grano per l’esportazione attraverso il porto di Novorossijsk a partire dal primo agosto fino alla fine dell’anno. Lo ha affermato il rappresentante permanente russo alla Nazioni Unite Vasily Nebenzya, durante un intervento alla riunione del Consiglio sulla sicurezza alimentare. Secondo la Tass, ha anche dichiarato che Mosca “continua a rimanere un fornitore responsabile di cibo ed energia”.

Hacker attaccano siti istituzionali italiani

Continua intanto, la guerra cibernetica. Un altro attacco hacker a vari portali istituzionali italiani è in corso dalle 22 di ieri sera. La polizia postale è al lavoro per proteggere i siti. L’offensiva è stata nuovamente rivendicata dal collettivo russo Killnet. I portali presi di mira sono quello del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, Istruzione e Beni Culturali.

Primo processo per crimini di guerra: lunedì la sentenza

Lunedì è attesa la sentenza nei confronti del sergente russo 21enne Vadim Shishimarin, processato a Kiev per crimini di guerra. Il militare ha dichiarato in Aula di essere “sinceramente dispiaciuto” per quanto ha fatto. Il suo avvocato di ufficio ha chiesto che il suo assistito possa essere assolto: “Tenuto conto di tutte le prove e le testimonianze esibite, ritengo che il signor Shishimarin non sia colpevole dei crimini di guerra dei quali lo si accusa”.

Von Der Leyen: “Erogati altri 600 milioni di euro a Kiev”

Una nuova tranche di aiuti all’Ucraina è stata erogata. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen: “Oggi abbiamo erogato una nuova tranche di 600 milioni di euro in assistenza microfinanziaria all’Ucraina. Altri fondi stanno arrivando: abbiamo proposto un prestito aggiuntivo di 9 miliardi di euro per l’Ucraina nel 2022. Oltre ai soccorsi, lavoreremo su una piattaforma di ricostruzione per aiutare a ricostruire l’Ucraina come Paese libero e democratico”. Secondo l’intelligence ucraina, la Russia “mobilita tutti, anche i disabili”.

Notizie dal fronte

Sul terreno, i russi stanno riguadagnando il Donbass, ma la loro avanzata è lenta. Zelensky ha ribadito: “Riprenderemo il controllo dei territori e delle città occupate”.

Kherson, città ucraina al Nord della Crimea, interamente occupata da Mosca, “presto diventerà parte” della Federazione russa. Lo ha dichiarato il sindaco nominato dai russi Volodymyr Saldo.

Più di mille auto sarebbero state fermate e agli ucraini sarebbe stato impedito il passaggio nel territorio occupato dai russi. Lo ha denunciato l’amministrazione militare di Zaporizhzhia. Donne e bambini sarebbero stati bloccati a un checkpoint russo nella città di Vasylivka.

Un altro attacco è avvenuto a Lysychansk e Severodonetsk, “nella regione sono stati registrati 12 morti e pià di 60 case distrutte”, ha affermato su Telegram il governatore Sergei Haidai.

“Continua il terribile attacco russo a Desna, con molti morti mentre sono costanti gli attacchi alla regione di Odessa e sulle regioni dell’Ucraina centrale. Il Donbass è completamente distrutti”, così Zelensky in un videomessaggio al Paese diffuso nella notte.

I villaggi di Alekseevka e Dronovka, in territorio russo al confine con l’Ucraina, sarebbero stati attaccati a colpi di mortaio da Kiev. “Non ci sono state vittime o danni”, ha fatto sapere il governatore della regione di Kursk Roman Starovoit.

Ma è a Luhansk che si registra il bilancio più alto di vittime: 13 civili nelle ultime 24 ore.

Ieri, il premier italiano Mario Draghi ha tenuto un’informativa al Senato e alla Camera: “Dobbiamo portare subito Mosca al tavolo dei negoziati”, ha affermato tra le altre cose.

Secondo la Nato tra i due eserciti ci saranno settimane di stallo e questa situazione potrebbe favorire il ritorno alle negoziazioni.