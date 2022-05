GF Vip 6, ex inquilina sparita dai social: “Ho problemi a camminare”

L’ex inquilina del GF Vip 6 ha spiegato di avere dei problemi a camminare, ad alzare le braccia e di sentire molte stanchezza: ecco perchè è sparita dai social proprio in occasione del suo compleanno.

Il 17 maggio Clarissa Selassié ha compiuto vent’anni. La principessa, incredibilmente, non ha organizzato nessuna festa di compleanno durante questa giornata per lei molto importante. Questo importante dettaglio, unito al fatto che l’ex gieffina fosse completamente scomparsa dai social, ha molto allarmato i suoi ammiratori.

È stata la stessa Clarissa a spiegare quello che è successo negli ultimi giorni. Ha raccontato di aver subito un’operazione chirurgica, e di sentire ancora dolore quando alza le mani. Ci ha pensato a lungo a questo intervento, ed è contenta che finalmente ha trovato il coraggio di prendere una decisione e realizzare questo sogno che aveva da tanto tempo.

Perchè l’ex GF Vip è sparita: il racconto dell’intervento

Clarissa Selassié ha spiegato di aver scelto di fare una mastoplastica addittiva per aumentare le dimensioni del suo seno. L’ex gieffina ha spiegato di accusare ancora molta stanchezza a causa dell’intervento chirurgico. Il peso delle protesi, ha riferito, le starebbe anche causando dei problemi nel camminare.

In una diretta su Instagram, la principessa ha spiegato che questa operazione e tanti altri progetti sono dei sogni che faceva da tanto tempo. Fino ad un anno fa non avrebbe pensato che tutto quello che sta succedendo fosse possibile. Ci sono numerosi progetti in partenza, soprattutto da settembre. Le principesse lavoreranno sia da sole che insieme.

Clarissa Selassié è tornata single: confessione inaspettata

Il progetto su cui stanno lavorando in questo momento le sorelle Selassié è l’organizzazione di diversi eventi in cui possano incontrare i fan. Lulù ha già organizzato un evento in una discoteca di Pozzuoli, e tanti altri seguiranno. Clarissa ha spiegato di voler organizzare degli eventi anche per chi, a causa dell’età, non può ancora andare in discoteca.

Clarissa ha voluto rispondere a diverse domande dei suoi ammiratori. Ha spiegato di non essere più fidanzata, e di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex. Ha respinto il gossip che la vedeva frequentarsi con un calciatore. Anche con gli ex gieffini va tutto a gonfie vele: non è vero che ha escluso qualcuno dalla festa di compleanno, perchè non l’ha fatta.

Ecco il messaggio di ringraziamento di Clarissa dopo la fine del GF Vip 6: