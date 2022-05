Eva Henger preoccupa tutti: nuovo annuncio sulle sue condizioni

L’incidente di Eva Henger non è stata una passeggiata, soprattutto per il ricovero che le è costato: adesso il nuovo annuncio

La mamma della naufraga ha avuto un terribile incidente a pochi giorni della figlia all’Isola dei Famosi, nonostante ciò la decisione è stata quella di prendere ugualmente parte al reality. Adesso ci sono novità sul suo stato.

Nonostante la gravità dell’incidente che è costata la vita a due persone, Eva Henger ed il compagno Massimo Caroletti ne sono usciti senza riportare gravi ferite. La mamma di Mercedesz ha avuto anche modo e tempo per poter guardare sua figlia all’Isola dei Famosi ed invitare i suoi follower a salvarla dalla nomination. Se l’obiettivo di Eva è raggiunto lo si scoprirà soltanto stasera dopo aver visto i risultati delle votazioni contro Nicolas Vaporidis che, in realtà, non lasciano ben sperare.

Indubbiamente il fatto che l’attrice sia attiva sui social lascia ben sperare, vuol dire che non c’è niente di grave che l’ha colpita, ma soprattutto che ha abbastanza forze da poter utilizzare il suo smartphone ed aggiornare quotidianamente i suoi fan sulle sue condizioni.

Aggiornamento sulle condizioni di Eva Henger: sembrano più gravi del previsto

Quanto è vero che i social non sempre sono reali? Tanto, se consideriamo che ad un’intervista a Nuovo, Eva Henger ha svelato che le sue condizioni sono più gravi di quel che si pensava. In particolare, la mamma di Mercedesz ha svelato: “Il mio quadro clinico è più complesso di quanto pareva all’inizio”, per fortuna però ci sarà un’unica operazione cui dovrà sottoporsi che è al piede destro che più volte ha mostrato con un tutore.

L’attrice non ha nascosto di aver fatto affidamento nella fede nel periodo più buio per lei e Massimiliano: “Io e mio marito siamo sempre stati cattolici e, quando possiamo, andiamo a messa la domenica anche in Ungheria”. Per finire ha toccato anche l’argomento della partenza di sua figlia all’Isola dei Famosi: “Se non fosse partita per me mi sarei sentita in colpa e starei pure peggio”.